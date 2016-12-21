Минниханов поручил поддержать клиентов-бизнесменов Татфондбанка

Правительство разработает меры, направленные на стабилизацию работы малых и средних предприятий

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству разработать комплекс мер по поддержке предпринимателей-клиентов Татфондбанка, об этом сообщает сегодня пресс-служба правительства.

Помощь будет оказана в рамках их участия в реализуемых в Татарстане программах поддержки малого и среднего бизнеса

— Данные меры, прежде всего, будут направлены на стабилизацию работы малых и средних предприятий республики и дальнейшее ведение ими хозяйственной деятельности, — отметили в пресс-службе.

На прошлой неделе клиенты Татфондбанка попросили помощи у президента РФ Владимира Путина и президента РТ Рустама Минниханова, соответствующее обращение было размещено на сайте Change.org в виде петиции.

— У сотен тысяч фирм по стране зависли последние деньги в Татфондбанке, а у этих фирм есть работники, которые в свою очередь могут остаться на улице, у нас даже налоги и выплаты в пользу физлиц застряли, — говорилось в обращении.

На сегодня петицию подписали почти 3,5 тысячи клиентов.

Отметим, что страхование банковских вкладов не распространяется на юридические лица, в отличие от вкладов физических лиц, которым могут выплатить до 1,4 млн рублей.

Ситуация в банковской сфере РТ обострилась после того, как с 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено до 19 декабря, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Справка

Руководителям компаний, у которых открыты счета в Татфондбанке необходимо предъявить свои требования временной администрации банка и подтвердить их документами. После этого вкладчик вносится в реестр для выплат. Если у банка серьезные проблемы и выплата с большой долей вероятности может не произойти, банк из простой ликвидации может уйти в процедуру банкротства, где большинство решений останется за мажоритарными кредиторами, то есть самыми крупными вкладчиками. При этом у временной администрации есть определенная очередность погашения реестра требований, согласно которой требования юридических лиц по вкладам и счетам занимают далеко не первую очередь.