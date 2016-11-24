Мэр Казани о строительстве парковки к ЧМ-2018: «Мы внимательно выслушаем мнения и сделаем все для людей»

Мэр Казани Ильсур Метшин на презентации послов ЧМ-2018 прокомментировал сегодня ход строительства парковки к чемпионату мира по футболу на берегу Казанки.

«Я не эколог, и сегодня мы получили заключение министерства экологии, которое еще раз говорит о том, что все будет в правовом поле: пересажены нужные деревья, сохранена экология. В конечном счете это же все делается для людей и во имя людей. Тех же людей, которые живут по соседству. Мы проходили это, когда строили „Казань Арену“. Мы с уважением относимся к любому мнению, и спасибо, что у нас есть неравнодушные люди, казанцы, которым не все равно. Поэтому мы все мнения внимательно выслушаем и сделаем строительные работы с учетом мнений всех. Сделаем это для людей», — передает слова Метшина корреспондент «БИЗНЕС Online».

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России в 2018 году. Матчи чемпионата мира будут принимать 11 городов страны, в числе которых — Казань.

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