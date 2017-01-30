Коллекторам сбили гонор

С 01.01.2017 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон).

Установлены правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. Закон не распространяется на физических лиц-кредиторов, на взыскание долгов индивидуальных предпринимателей, образовавшихся в результате осуществления ими предпринимательской деятельности, на правоотношения, связанные с взысканием задолженности за жилье и коммунальные услуги.

Определены допустимые способы взаимодействия с должником: встречи, телефонные переговоры, телеграфные, текстовые, голосовые и иные сообщения, почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. Все прочие способы взаимодействия должны быть предусмотрены письменным соглашением между должником и кредитором (причем должник вправе в любой момент отказаться от исполнения такого соглашения, сообщив об этом кредитору с соблюдением определенной процедуры).

Взаимодействие с любыми третьими лицами (члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и т.д.) может осуществляться только при соблюдении ряда условий.

Установлены определенные ограничения на использование отдельных способов взаимодействия с должником:

на стороне взыскателя может выступать либо сам кредитор, либо кредитная организация или лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и включенное в государственный реестр;

запрещается привлекать к взаимодействию с должником лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за определенные преступления, а также лиц, находящихся за пределами территории РФ.

Независимо от всех прочих обстоятельств не допускается:

применение к должнику и иным лицам физической силы, угроз;

уничтожение или повреждение имущества должника;

применение методов, опасных для жизни и здоровья людей;

оказание психологического давления на должника и иных лиц и т.д.

Коллекторы не вправе без согласия должника сообщать о его долге третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом. Вне зависимости от наличия такого согласия запрещено раскрывать сведения о должнике, просроченной задолженности и любые другие персональные данные должника для неограниченного круга, в том числе путем их размещения в Интернете или на жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также по месту работы должника.

Введен запрет на взаимодействие взыскателей долгов с лицами, признанными банкротами, недееспособными, находящимися на лечении в больницах, инвалидами первой группы, несовершеннолетними.

Не разрешается звонить должнику чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц. Личные встречи могут проводиться не более 1 раза в неделю. Не допускается общение с должником ночью — с 22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 до 9.00 в выходные. Звонки должны быть с фиксированных номеров, а не с закрытых.

В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего в его интересах, должнику должны быть сообщены ФИО общающегося лица, а также ФИО либо наименование кредитора.

Должник вправе с соблюдением определенной процедуры направить кредитору (коллектору) заявление с указанием на осуществление взаимодействия только через указанного им адвоката либо на полный отказ от взаимодействия. Однако в случае принятия судебного акта о взыскании просроченной задолженности действие заявления должника об отказе от взаимодействия приостанавливается на два месяца с даты вступления акта в законную силу.

Предусмотрено обязательное уведомление должника кредитором о привлечении коллекторов.

Выступать в качестве коллекторов могут только кредитные организации и профессиональные взыскатели долгов, имеющие на это право, включенные в специальный госреестр и отвечающие определенным требованиям. Они должны быть созданы в форме хозяйственного общества, в уставе должно содержаться указание на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, чистые активы должны составлять не менее 10 млн. руб., должен иметься договор обязательного страхования ответственности на аналогичную сумму. Урегулирована процедура внесения сведений о коллекторах в реестр, порядок ведения указанного реестра.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов определена как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр.

Приказом Федеральной службы судебных приставов от 28.12.2006 № 823 утвержден Порядок ведения государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Практически полностью переработана ст. 14.57 КоАП РФ: теперь она прямо адресована коллекторским организациям и кредиторам. Предусмотрена ответственность как за деятельность по взысканию долгов, осуществляемую с нарушениями законодательства, так и за нарушение требований и ограничений, установленных законом в отношении самих коллекторов. Часть четвертая указанной статьи предусматривает ответственность для лиц, не включенных в реестр коллекторских организаций, но, тем не менее, осуществляющих этот вид деятельности.

Установлена обязанность коллектора в случае перехода к нему права требования к субъекту кредитной истории заключить договор об оказании информационных услуг и представлять информацию в те же бюро кредитных историй, в которые ранее представлялась информация о должнике. Урегулирован порядок раскрытия коллектором кредитной истории должника. Уточнены условия обработки персональных данных должника.

Протоколы об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП РФ в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 уполномочены составлять должностные лица Федеральной службы судебных приставов.

Т.Н. Габдуллин, помощник прокурора