Доходы и расходы бюджета РТ в 2017 году будут увеличены на 11 млрд рублей

Кабинет министров Татарстана предложил увеличить предполагаемые доходы и расходы республики на 11,3 млрд рублей до 178,1 млрд и 185,6 млрд. Дефицит при этом останется на прежнем уровне — 7,6 млрд рублей, заявил сегодня министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

По его словам, правительственные поправки к документу связаны с увеличением субсидий из федерального бюджета, которые привели к одинаковому росту доходной и расходной частей республиканского бюджета на 2017 год, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Дополнительные расходы планируется направить на финансирование программы профилактики терроризма и экстремизма, адресную поддержку спортивных организаций, создание инфраструктуры на муниципальных промышленных площадках и т.д.

Всего ко второму чтению предложено 357 поправок. Ожидается, что во втором и третьем чтениях бюджет республики на 2017 год будет принят на ближайшей сессии 28 ноября.