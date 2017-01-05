До 27 градусов мороза похолодает в Татарстане

Гидрометцентр РТ распространил предупреждение об ухудшении погодных условий в Татарстане.

В первой половине ночи 5 января на территории Республики Татарстан местами ожидается понижение температуры воздуха до 25-27 градусов мороза.

Утром и днем 5 января, ночью и днем 6 января по Республике Татарстан и в Казани ожидаются: сильный снег; метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее; южный, юго-западный ветер порывами до 15-20 м/с (в Казани – днем 5 января до 15 м/с); на дорогах снежные заносы.