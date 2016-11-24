Депутат Госсовета РТ предложила запретить разведенным жениться повторно в течение 2 лет

Депутат Госсовета РТ Татьяна Воропаева предложила запретить разведенным жениться повторно в течение двух лет после расторжения брака. Об этом она заявила на круглом столе по проблемам материнства, передает inkazan.ru.

— Нужно внести более жесткие меры по разводам. В других странах существенно строго подходят к этому, — сказала она.

По словам Воропаевой, парам до свадьбы нужно давать не один, а три месяца на раздумье, а разведенным запретить повторно жениться ранее, чем через два года. Также в Татарстане следует создать специальный Департамент семейной политики.

Однако вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова такое предложение не поддержала, добавив, что депутатам нужно и дальше пытаться усложнить процедуру разводов.

Отметим, что за 10 месяцев текущего года в Татарстане количество браков сократилось на 14%, а количество разводов продолжает расти.