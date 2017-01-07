Более 9 тысяч тонн снега вывезли с дорог Казани за минувшие сутки

За минувшие сутки с дорог и улиц Казани вывезено 9014 тонн снега. Для этого дорожные службы совершили 1383 рейса.

Всего для расчистки улиц 6 января было привлечено 492 дорожных рабочих и 643 единицы спецтехники. Среди них 97 комбинированных дорожных машин, 69 КДМ «Бошунг», 13 снегопогрузчиков, 138 тракторных щеток, 28 грейдеров, 72 фронтальных погрузчика, 46 МКСМ «Барсик», 158 самосвалов и другие.

За сутки на дорогах столицы Татарстана было использовано 1034 тонны противогололедных средств, в том числе 161 тонна реагента и 874 тонны песко-соляной смеси. Всего с начала зимнего периода с улиц города вывезено свыше 232 тысяч тонн снега, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Напомним, всего за одни сутки в городе выпало 10 мм осадков или треть месячной нормы. Работы по уборке снега с улиц города продолжаются. Сегодня, по данным администраций районов, на улицы Казани для уборки снега выйдут 435 дорожных рабочих и 279 единиц специальной техники.