АО «Татмедиа» запустило в Казани акцию «Подпишись и передай привет»

Республиканский медиахолдинг проводит сразу несколько акций, которые позволят подписаться на газеты и журналы.

Сегодня в казанском агропромпарке стартовала акция «Подпишись и передай привет». Для этого там была организована выездная студия «Татар радиосы». Любой желающий мог подписаться на периодические издания АО «Татмедиа» и в прямом эфире радиостанции передать привет своим друзьям и близким. Горожане охотно пользовались этой возможностью, с удовольствием оформляя подписку на газеты и журналы Татарстана.

Акция продолжится сегодня в ТЦ «Кольцо». Выездная студия «БИМ-радио» проработает три часа – с 16.00 до 19.00. Все это время посетителей торгового центра будут ждать у микрофона известные ведущие казанского радио.

«Подпишись и передай привет» – уже не первая акция, которую в этом году проводит «Татмедиа». Летом с успехом был реализован проект «#Подпиши родителей #Подпишиблизких». 10 ноября стартовала новая акция «#ПодариПодписку2017». Ее цель – оформить подписку на республиканские газеты и журналы для детских домов, приютов и домов престарелых.