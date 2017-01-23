24 января в Казани прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1000 м

24 января в Казани ожидается метель с ухудшением видимости до 1000 м. На дорогах сохраняется гололедица.

Ночью в столице РТ прогнозируется небольшой снег. Ветер западный, умеренный с усилением до 16 м/с. Минимальная температура воздуха составит 8-10 градусов мороза. Днем 24 января погодные условия сохранятся, ветер западный, умеренный, градусники покажут 1-3 градуса ниже нуля.

В целом по Татарстану ожидается облачная, с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем повсеместно снег, местами сильный. В отдельных районах метель. Ветер юго-западный, западный, умеренный до сильного. Минимальная температура воздуха ночью минус 8-13, при прояснениях до 18 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем составит 1-6 градусов мороза. На дорогах гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.