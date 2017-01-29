За 2016 год Татарстан посетили 2,9 млн туристов

Загруженность гостиниц Республики составила 55%

2,9 млн туристов побывали в Татарстане за прошлый год. Об этом на итоговой коллегии Госкомитета по туризму РТ заявил глава ведомства Сергей Иванов.

По его словам, туристический поток по сравнению с 2015-м годом вырос на 7%, при этом число иностранных гостей возросло на 6,7% – до 250 500 человек. В основном в Татарстан приезжали туристы из Турции, Китая, Германии, Северной Кореи и Индии.

За год в Республике было оказано туристических услуг на 19,5 млрд рублей, в среднем татарстанские гостиницы были загружены в течение года чуть боле чем наполовину.