Вице-премьер Татарстана: «Вести разговор о средней заработной плате смысла уже нет»

Сегодня в ходе итоговой коллегии татарстанстата вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев заявил, что вести разговор о средней заработной плате смысла уже нет.

— Вы понимаете, что средняя заработная плата ниже. Нам, как руководителям, надо смотреть, как сделать этот показатель выше, — отметил он.

Так, в ходе коллегии Шайхразиев попросил поднять руки тех, у кого средняя зарплата больше республиканского уровня — больше 30 тысяч рублей. Однако в зале можно было увидеть лишь несколько поднятых рук, передает «Бизнес Online».

Напомним, ранее председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в ходе заседания коллегии Министерства культуры РТ рассмешил присутствующих сотрудников ведомства, заявив, что работники культуры в деревнях получают зарплату в 20 тысяч рублей. По словам присутствующих в зале сотрудников сельских клубов, молодые специалисты на селе не зарабатывают и 20 тысяч рублей.