В Казани начал работать пункт для утилизации новогодних ёлок

В Казани открылся приём Новогодних красавиц, теперь не обязательно ее выкидывать на мусор, любой желающий может принести и сдать свою ёлку.

В городе начал работать официальный пункт приёма новогодних ёлок. Все сданные деревья отправят на фермерское хозяйство, расположенное в Верхнеуслонском районе в селе Шеланга.

Их скормят козам, которые нуждаются в зимний период в сочном корме. Пункт приёма ёлок начал работать на ул.Аделя Кутуя, 160, он будет работать круглосуточно до конца месяца.

Источник: http://gazetadaily.ru/01/19/v-kazani-nachal-rabotat-punkt-dlya-utilizatsii-novogodnih-yolok/