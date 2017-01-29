В Челнах в специальный бэби-бокс подкинули первого ребенка

Сам бэби-бокс при Камском детском медицинском центре был открыт в мае 2015 года

В Набережных Челнах в бэби-бокс Камского детского медицинского центра Набережных Челнов подкинули первого ребенка, это произошло 27 января, передает «Татар Информ».

— Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Это первый случай, когда с помощью бэби-бокса удалось сохранить жизнь маленького человека. Медицинский персонал действовал слаженно, согласно регламенту, — сообщили в больнице.

Напомним, бэби-бокс появился в КДМЦ в мае 2015 года, в Казани нет ни одного бэби-бокса.

Справка

Беби-бокс — специально оборудованное место для анонимного отказа от ребенка. Младенца кладут в бокс, закрывают дверцу, через 30 секунд она блокируется, и снаружи открыть ее уже невозможно. В этот момент персонал больницы узнает по тревожному звонку и миганию лампы, что бэби-бокс кто-то открывал. Около бэби-бокса нет ни видеокамер, ни охраны.

Матерям, оставившим своих детей, не грозит уголовная ответственность — если на младенце нет повреждений. Ребенку будет присвоен статус подкидыша, в дальнейшем ребенок попадает в базу на усыновление.

Напомним, в сентябре прошлого года Правительство России поддержало законопроект о запрете бэби-боксов, сообщила автор документа сенатор Елена Мизулина. Государству, считает Мизулина, не следует поощрять отказы от новорожденных, поскольку подобная практика не избавляет матерей от непростых жизненных ситуаций, а лишь усугубляет положение.

При этом в 2015 году на тот момент уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов назвал установку беби-боксов нарушением прав детей.

— Свое мнение я высказал президенту России еще в 2010 году, — говорил Астахов. -Президент поддержал меня, ничего не изменилось, никакого закона, который бы разрешал анонимно отказываться от ребенка, нарушать его право знать своих родителей и семью.

По его словам, родителей, которые оставляют детей в беби-боксах, необходимо привлекать к уголовной ответственности по статье «Оставление в опасности». Кроме того, омбудсмен считал саму идею такого бокса сомнительной.