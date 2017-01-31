В Челнах люди устроили давку в ТЦ в надежде «урвать» призы

Один из магазинов в торговом центре города устроил розыгрыш среди своих покупателей. В результате одновременно в него пришли более тысячи человек и парализовали работу ТЦ. В одном из торговых центров Набережных Челнов произошла настоящая давка из-за желания местных жителей «урвать» призы от одного из магазинов. Видео из парализованного ТЦ появилось накануне в интернете. На кадрах видно, как более тысячи человек пришли в торговый центр и встали в огромную очередь, заняв всю свободную площадь. Люди стояли на уже неработающих от напора эскалаторах, у перил и в холле. Как пишут пользователи социальных сетей, один из магазинов-арендаторов в ТЦ устроил розыгрыш среди своих покупателей и одним из призов должен был стать автомобиль. Кроме того, клиентам могла перепасть различная электроника и подарочные сертификаты. В результате другие посетители ТЦ, не причастные к розыгрышу, были вынуждены пробираться сквозь «людские пробки». В давке были слышны крики стиснутых людей, многие пришли на розыгрыш с детьми. В результате все обошлось без трагических последствий.

Подобные случаи в Татарстане уже происходили. К примеру, в июне прошлого года посетители Сабантуя в Нижнекамске устроили аналогичную давку при бесплатной раздаче национального татарского лакомства чак-чак. Вначале гости праздника просто толкались друг с другом, протягивая пустые целлофановые пакеты раздатчицам. Затем отдыхающие начали напирать в попытке получить бесплатные пару сотен грамм чак-чака. В конечном итоге несколько девушек взобрались на стол со сладостью и уронили, чак-чак моментально «растаял» в толпе потерявших самоконтроль людей.

А в августе 2015 года оголодавшие жители Набережных Челнов выстроились в огромную очередь за яблочным пирогом весом 3 тонны и диаметром 10 метров. Как и в предыдущих случаях все сопровождалось толкучкой и словесными перепалками, так всем хотелось бесплатно отведать редчайший для России продукт – яблочный пирог.

Источник: https://tat.versia.ru/v-chelnax-lyudi-ustroili-davku-v-tc-v-nadezhde-urvat-prizy