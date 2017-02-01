«Тимер Банк» возобновил обслуживание банковских карт

1 февраля «Тимер Банк» возобновил обслуживание своих банковских карт. Новым процессинговым партнером банка стала группа компаний «Центр Финансовых Технологий». Ранее кредитная организация сотрудничала с процессинговым центром ПАО «Татфондбанк», в котором 15 декабря 2016 года была введена временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

«Мы приносим свои извинения нашим клиентам за доставленные неудобства и благодарим их за проявленное терпение и понимание. Банковская система Республики Татарстан сегодня переживает непростые времена. Это отразилось и на работе «Тимер Банка». Мы выбрали группу компаний «Центр Финансовых Технологий» в качестве своего нового процессингового партнера. Это группа компаний работает с 1991 года и заслужила доверие банковской системы России» отмечает Председатель Правления «Тимер Банка» (ПАО) Айрат Камалов.

Действующие карты «Тимер Банка» обслуживаются в обычном режиме. Следующим этапом станет возобновление работы сети банкоматов, запуск нового интернет-клиента и нового мобильного приложения.

Напомним, «Тимер Банк» 20 декабря 2016 года ввел ограничения по выдаче вкладов, объяснив это приостановкой международными платежными системами Visa и MasterCard обслуживания банковских карт через процессинговый центр Татфондбанка.

Тимер банк — универсальный региональный банк, до марта 2015 года функционировавший под наименованием АКБ «БТА-Казань». Финансовое оздоровление Банка осуществляется под контролем Государственной Корпорации «АСВ» совместно с ООО «Новая нефтехимия», являющимся акционером ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

РБК