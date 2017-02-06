СМИ: Анкор Банк ввел ограничения на выдачу денег вкладчикам

Казанский Анкор Банк ограничил выдачу денег с расчетных счетов. Об этом сообщает Inkazan.

По данным СМИ, в день на руки банк выдает не более 10 тыс. рублей. Период действия ограничения пока неизвестен, приказ о его введении вышел сегодня.

По данным Центробанка, на начало января физические лица держали в Анкор банке 4,99 миллиарда рублей; размер активов кредитной организации составлял на начало января 8,85 миллиарда рублей.

Напомним, кризис в банковской сфере РТ начался после того, как Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, затем в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Затем проблемы испытали еще ряд банков.

Справка

В 1990 году началась современная история развития «АНКОР БАНК». С началом коммерциализации «Татпромстройбанк» снова получил новое имя и новый статус — Татарский Коммерческий Экологический Банк «Татэкобанк». Его учредителями стали факультет экологии КГУ, Госкомприроды Республики и НТЦ Экологии. С середины 2008 года основным акционером банка стал являться известный российский предприниматель Андрей Коркунов.

В августе 2009 года «Татэкобанк» бы переименован в «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ». Главный офис банка располагается в Казани, где для удобства клиентов работает еще пять отделений. Банк имеет по одному операционному офису в городах Уфа и Чебоксары. В Москве – находится филиал «АНКОР БАНК» и два дополнительных офиса – «Курский» и «Таганский».