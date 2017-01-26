Первые впечатления туристов о третьей столице России

Улица Кирова и Кировская дамба — не одно и то же. Раньше улица Московская называлась улицей Кирова. Но находится она ни в Кировском, ни в Московском районе, а в Вахитовском.

В Московском районе находится улица Вахитова. В Приволжском районе находится площадь Вахитова.

Но на площади Вахитова не найти памятника Вахитову. Памятник Вахитову — на площади Тукая. Памятник Тукаю – на улице Пушкина, памятник Пушкину – около театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, а памятник Кирову — на улице Карла Маркса.

Музей-квартира Мусы Джалиля — на улице Горького. Улица Горького и Горьковское шоссе — разные улицы в разных районах.

Если вы хотите попасть в Дербышки на электричке, то вам следует следовать не до станции Дербышки, а до остановки 804 км.

У электрички же есть станция Вахитово. Но до Вахитовского района, площади Вахитова или особенно улицы Вахитова идти с неё далековато.

Петербургская и Ленинградская — это две разные улицы.

Главная (и единственная?) улица в Кремле называется… проезд Шейкмана. Кто такой Шейкман???

А у набережной улицы, соединяющей Кировскую и Ленинскую дамбы на левом берегу, вообще нет официального названия. Зато у площади перед НКЦ оно есть. Площадь Султан-Галиева!

Остановка 1 Мая НЕ на площади 1 Мая. А где площадь 1 Мая? Это та площадь, на которую выходит проезд Шейкмана.

В Казани 4 проспекта: Ибрагимова, Ямашева, Амирхана и Победы. Но когда говорят просто «Проспект», всегда имеется в виду проспект Победы.

Парк Победы НЕ на проспекте Победы. Парк Победы — на проспекте Ямашева. А то, что на проспекте Победы рядом с метро «Проспект Победы», — это Сквер славы.

Остановка Океан. Квази-доминанта целого микрорайона, но ничего, кроме остановки, там «Океаном» теперь не называется.

Аналогично — остановка Солнышко.

В Казани четыре дамбы, считая от Волги: первая — Кировская, вторая — Ленинская, третья — Миллениум, четвертая — Третья.

Улица Академика Лаврентьева пересекает сама себя.

И ещё:

1. В Ленинском садике сидит не Ленин, а Бутлеров!

2. В Лядском садике (кто не знает — это неподалеку от дома Кекина, или «Тинькофф») памятник Державину!