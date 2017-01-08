Жители Казани с удовольствием рассылают своим друзьям и знакомым фото с ресурса «Yaplakal.com», на котором запечатлены поникшие снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Свою роль в случившемся, скорее всего, сыграли оттепели и, возможно, ошибки при строительстве фигур. Тем не менее, казус сейчас служит поводом для множества шуток по поводу неаккуратной встречи Нового года.

«Согнуло от смеха или все таки алкоголь?»,- первым задал на «Yaplakal.com» самый популярный вопрос пользователь «Bakrusram». «Он просто не выдержал»,- продолжил тему «Mankunianec».

Как сообщил корреспонденту Znak.com один из жителей столицы Татарстана, инцидент с оплывшими снежными фигурами действительно случился. Находятся они в районе пересечения улицы Чистопольской и проспекта Ибрагимова. Сам он видел наклонившихся Деда Морозы и Снегурочку пару дней назад. Находятся ли они в таком положении по-прежнему или их уже разобрали собеседник уточнить затруднился.

Он, так же как и остальные, воспринимает произошедшее как некую шутку — «просто хорошо отметили Новый год».