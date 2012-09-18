В Казани зона Wi-Fi охватывает 7 парков и скверов

В текущем году в рамках проекта «Бесплатный Wi-Fi для жителей г.Казани» было подключено еще 4 объекта: парк Крылья Советов, площадь перед НКЦ «Казань», речной порт, сквер по улице Сыртлановой. До конца текущего месяца планируется подключить еще 3 объекта: парки имени Петрова и «Черное озеро», а также сквер по улице Мира. Согласно информации ДОМ.РУ, в летний период ежедневно фиксировалось, по меньшей мере, две тысячи подключений.

Проект «Бесплатный Wi-Fi для жителей г.Казани» реализуется мэрией г.Казани совместно с оператором связи ДОМ.РУ. Первым шагов в реализации проекта стало подключения 30 августа 2011 года трех парков – имени Урицкого, Тысячелетия и Победы.

Отличительными особенностями данного проекта являются:

— высокая скорость подключения – до 1 мегабита в секунду на одного пользователя, при среднем показателе по России – 512 килобит в секунду;

— широкие зоны охвата, покрывающие практически всю территорию объекта;

— до 70 одновременных подключений без уменьшения скорости передачи данных и качества радиосигнала;

— круглосуточная техническая поддержка пользователей.

Кроме того, благодаря инвестиционным программам операторов связи в городе установлено 350 единиц оборудования беспроводного доступа, с помощью которого бесплатный Wi-Fi доступен в местах массового скопления людей, торгово-развлекательных центрах, кафе и ресторанах.

kzn.ru