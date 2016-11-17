«Все четко, быстро, интересно» — рецензия на фильм «Фантастические твари и где они обитают»

Любители поттерианы, ликуйте! Началась новая серия фантастических фильмов о чудесах, магах и волшебных созданиях. И первым стал «Фантастические твари и где они обитают». Каким получился новый магический фильм — читайте в нашей рецензии.

Это история о путешествии писателя и магического зоолога Ньюта Саламандера, который обожает волшебных тварей, изучает их и создает все условия для их сохранения. Он приезжает в Нью-Йорк по своим делам, но непредвиденные обстоятельства вовлекают его в неприятную историю: из волшебного чемодана сбегает несколько фантастических тварей, которые могут навредить обычным жителям города. Поймать их и оградить от опасности мирных жителей (или «маглов», как их обзывали в «Гарри Поттере») может только Ньют.

Данный фильм — вполне самостоятельный, лишь изредка тонкие намеки напоминают об историях знаменитой волшебной сказки. Действие здесь происходит в далекие 1920-е годы, за 70 лет до того, как Гарри Поттер из книги Джоан Роулинг прочитает книгу Ньюта Саламандера. Любопытно, что книгу «Фантастические звери и места их обитания» Дж. К. Роулинг писала от имени Ньюта Скамандера (фамилия автора книги почему-то отличается от фамилии героя фильма) как дополнение к серии о Гарри Поттере. Причем книга сразу задумывалась как своеобразный учебник, который не раз упоминался в романах о Гарри Поттере — как пособие к дисциплине «Уход за магическими существами».



История в фильме получилась потрясающей. Оценивая современные фильмы, мы обычно говорим о качестве съемки, уровне спецэффектов, но зачастую забываем рассказать о том, как мастерски удается создателям передать мир волшебных и неизвестных нам миров. А здесь у них все так отлично получилось! Вы только представьте: мир магии, где по одному только взмаху волшебной палочки могут открываться дверные замки, где за доли секунды можно переместиться в пространстве и где, конечно, обитают самые фантастические твари — хорошие и не очень. Во время просмотра фильма как будто попадаешь в настоящую сказку, где живут совсем не знакомые нам существа — то какие-то сносороги, то гибриды змей с птицами, то помесь утконоса с кенгуру, которая падка на украшения и деньги и т. п. Музыка и картинка в фильме — на высоте, совсем не напрягаешься из-за каких-то резких кадров и звуков, а лишь наслаждаешься плавным ходом повествования. Кстати, пару раз в фоновой музыке угадывались нотки из поттеровских фильмов, наверняка намеренно вставленные создателями, чтобы создать настроение и аллюзию к любимой истории. Сюжет фильма — очень динамичный, и два часа пролетают незаметно, потому что нет каких-то затянутых моментов, излишней романтики или загадочности: все четко, быстро, интересно. Кажется, Роулинг лучше удается сочинять загадочные миры, чем любовные диалоги.

Главного героя сыграл Эдди Редмэйн, известный по фильмам «Девушка из Дании», «Вселенная Стивена Хокинга» и «7 дней и ночей с Мэрилин». Красивый, загадочный и немного сумасшедший — в своей роли он до конца сохраняет эту «изюминку» помешанного на фантастических тварях чудака, который в то же время очень умен и сообразителен, но для него это все является только плюсом. Здесь практически не раскрыта любовная линия героев, которая вроде бы только-только зародилась, и это еще один плюс фильму, т. к. ничто нас не отвлекает от главного — от сюжета. Очень много смешных моментов, шуток и это идет только на пользу фильму.

Безусловно, в этой истории хорошо чувствуется рука Роулинг — все та же атмосфера волшебства, тайной жизни магов и волшебников. В словах героев тоже несколько раз пробегает до боли знакомое название школы чародейства и волшебства «Хогвартс» — в эти моменты по залу прокатывается дружное «Ммм…» с приятными улыбками на лицах. А довершает картину неожиданно появившийся в конце ленты блондин(!) Джонни Депп! Еще бы, ведь для запуска успешной серии фантастических фильмов в пяти частях обязательно нужен именно Джонни Депп! Шучу, конечно, но такого «чуда» мало кто ожидал, однако уже заранее все в восторге, ведь история с фантастическими тварями продолжится — и как минимум в 2018 году мы увидим вторую часть истории.

Итог таков: эта красивая сказка про магов и чародеев для повзрослевших фанатов Гарри Поттера явно найдет своих поклонников, причем их определенно станет больше, т. к. появятся новые, подсевшие уже на историю Ньюта и его загадочных животных. Добро пожаловать в новый волшебный мир! И держите при себе свои волшебные палочки! 😉

Трейлер:











