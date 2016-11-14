В жилом доме в Казани упал лифт с пассажиркой

Сегодня в 19.57 спасателям поступило сообщение о падении кабины лифта с третьего на первый этаж. ЧП произошло в жилом доме на проспекте Ямашева, 31б.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ, через 20 минут женщину смогли извлечь из кабины. Видимых травм у нее нет, однако в эти минуты ее осматривают врачи скорой помощи. Причины падения лифта устанавливают соответствующие службы.

Отметим, что в сентябре этого года в подъезде 19-этажного дома №1 по улице Баки Урманче в Казани сорвалась кабина лифта. В этот момент внутри находились 36-летняя женщина и ее 7-летний сын. К счастью, они не пострадали, но получили сильный стресс.