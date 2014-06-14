В Парке Победы создадут уникальный водно-болотистый парк, а Парк Горького расширят за счет оврагов

На днях в Казани прошел первый урбанистический форум, в рамках которого рассказали, как изменятся казанские парки в ближайшие годы

Парк Победы

К следующему году в Парке Победы планируют реконструировать мемориальную зону. По эскизу, например, можно заметить, что рубка подводной лодки будет торчать не из земли, а, как ей и положено, из воды. Что касается ландшафтной реконструкции, то в первую очередь благоустроят территорию возле озера, поле чего приступят к созданию уникального водно-болотистого парка. Во всем мире такие зоны отдыха пользуются интересом у туристов.

Парк у ДК Химиков

По словам главного архитектора города Татьяны Прокофьевой реконструкция не затронет территорию некрополя и монастыря – пришлось потратить немало времени на изучение архивов. В парке постараются максимально сохранить деревья и кустарники, но при этом обустроят здесь площадки для занятий спортом, а по периметру проложат велосипедную дорожку.

Набережные свяжут между собой парки города

В этом году открыли для горожан набережную, построенную на левом берегу Казанки у стен Кремля. Как выяснилось, останавливаться на этом городские власти не собираются. В дальнейших планах обустройство правого берега, причем все парки в Казани хотят связать между собой набережными. То есть можно будет погулять в одном парке, затем выйти к воде и дойти по набережной до другого парка или сквера.

Парк Горького расширят за счет оврагов

На будущий год здесь запланировано присоединение парковой зоны к зоне «Русской Швейцарии».

Овраги обустроят для занятий экстремальными видами спорта. Расширят и вход в парк. На сегодняшний день – это проезд, а будет – пешеходный бульвар, украшенный малыми архитектурными формами. Например, на главной аллее установят часы.

А вот открытую площадку будут использовать в зависимости от времени года. Летом здесь будет зона для пикников, зимой, возможно, оборудуют каток.