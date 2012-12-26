В Набережных Челнах запустили LTE-интернет

Сегодня в Набережных Челнах заработал Интернет стандарта LTE. Сеть четвертого поколения в автограде была запущена фирмой «Скартел», которая является торговой маркой компании Yota. Жители Челнов могут выбрать подходящий для себя тариф безлимитного Интернета. Цена будет зависеть от скорости подключения и составит от 300 до 1200 рублей за месяц пользования. За 100 рублей можно подключить максимальную скорость (до 20 Мбит/с) на одни сутки.

В магазинах «Евросеть», «Связной» и «Белый Ветер Цифровой» можно приобрести модем за 2900 рублей. Мобильный роутер можно будет найти в тех же магазинах (кроме магазина «Белый Ветер»), он обойдется в 4900 рублей.

В Казани сеть LTE запустили 30 августа 2012 года. Там она покрывает 80% городского пространства и насчитывает 118 базовых станций.