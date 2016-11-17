В Казани грабитель с пистолетом обчистил «БыстроБанк»

Накануне вечером в 18:00 в офис «БыстроБанка», что на улице Чистопольской, ворвался мужчина. Тщательно скрывая лицо одеждой, он начал размахивать, как сообщают в МВД Татарстана, предметом похожим на пистолет.

Суть его требований было в одном – отдать ему все деньги, что есть в кассе. Запуганная операционист финансового учреждения передала вооруженному налетчику наличность. Схватив добычу, грабитель поспешил скрыться. Все что смог сделать после налета кассир, так это вызывать полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. К слову, какая именно сумма была похищена неизвестно. По предварительным данным, к моменту ограбления кассиры еще не успели подсчитать купюры.