В 2016 году в Татарстане произвели 1 млн 20 тысяч тонн молока

За десять месяцев 2016 года в Татарстане произвели 308,9 тыс. тонн мяса скота и птицы. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — 104%. На крупный рогатый скот приходится 78,4 тыс. тонн, свиней – 69,6 тыс. тонн, птицу – 158,8 тыс. тонн.

Молока произведено за это же время произвели 1 млн 20 тыс. тонн. Рост составил 103%.

В последние годы республика стабильно обеспечивает рост производства молока в сельхозформированиях.

— В целом за 3 года валовый надой увеличился на 138 тыс. тонн, или на 13%. Самых высоких темпов роста за этот период – по 146%, то есть почти в 1,5 раза – добились Кукморский, Мамадышский, Атнинский районы, — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов

Положительно глава Минсельхозпрода оценил и работу Актанышского, Азнакаевского, Дрожжановского и Аксубаевского районов, у которых от 10 до 20% прироста.