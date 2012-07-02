Судебные приставы Ново-Савиновского района г.Казани за один день наложили арест на имущество двух предприятий – должников по страховым взносам.

Сотрудники этих организаций, увидев людей в форме, начали суетиться, но закрыть дверь не успели. Судебные приставы, несмотря на негативную реакцию, описали всё имущество, принадлежащее ОАО «Квартал Авто» на улице Амирхана и магазину казанского трикотажа «Кояш» на улице Восстания.

В машину судебных приставов в этот день были погружены шины, автомобильные диски, запчасти, офисный диван, а также чулки, колготки и халаты.

ОАО «Квартал авто» имеет задолженность в пользу Пенсионного фонда России свыше 1,5 млн. рублей, магазин «Кояш» — более 350 тысяч рублей.

Эти организации не своевременно осуществляли выплаты и отчисления в Пенсионный фонд России – образовалась задолженность в пользу страховых и накопительных взносов. А ведь это будущая пенсия их сотрудников.

Продавцы магазина казанского трикотажа были шокированы и задумались о поиске новой работы. Страховые взносы – обязательные ежемесячные платежи за каждого конкретного работника. Размеры пенсий работающих пенсионеров, и пенсии будущих пенсионеров зависят от того, насколько своевременно и в полном объеме уплачивают за них работодатели страховые взносы.

В итоге имущество магазина «Кояш» арестовано на общую сумму 22 790 рублей, имущество автосалона – на сумму 77 500 рублей.

«У руководства есть возможность вернуть арестованное имущество, погасив задолженность с учетом всех пени и штрафов. Автосалон банкротом не признан, он продолжает реализацию подержанных авто, машины стоят у них на комиссии, они наверняка получают с этого проценты, но продолжают игнорировать пенсионный фонд. Само руководство автосалона с момента возбуждения исполнительного производства в феврале ни разу к приставам не приходили и на связь не выходили», — отметила начальник Ново-Савиновского районного отдела г.Казани — старший судебный пристав Елена Валиулова.

Если должники добровольно не погасят задолженность по страховым взносам, то денежные средства от реализации имущества будут перечислены в пользу Пенсионного фонда России для восстановления пенсионных и общественных прав нынешних и будущих пенсионеров.