Ростуризм планирует запустить чартер из Тегерана в Казань

Федеральное агентство по туризму планирует увеличить взаимный турпоток с Ираном — одной из главных мер для этого станет расширение программы перелетов и открытие чартера Тегеран — Казань. Эту перспективу руководитель Ростуризма Олег Сафонов обсудил в ходе встречи с иранскими туристическими компаниями.

«Мы видим большой потенциал туристического сотрудничества с Ираном и планируем реализацию совместных проектов и программ, в том числе по развитию водного туризма на Каспийском море», — цитирует Сафонова пресс-служба ведомства.

По словам представителей иранского турбизнеса, спроса на поездки в Россию будет расти. Только «Иран Марказ» намерен в 2017 году привезти в РФ свыше 25 тыс. туристов — в целом в следующем году ожидается четырехкратное увеличение турпотока из Ирана в Россию.

Как сообщает Ростуризм, сейчас в министерстве иностранных дел РФ разрабатывают межправительственное соглашение о групповых безвизовых туристических поездках, финальное обсуждение которого пройдет 22−23 ноября 2016 года в Тегеране.

Ранее в ходе визита делегации «Татнефти» в Тегеран управляющий директор национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардор и генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов подписали меморандум о взаимопонимании. На основе меморандума «Татнефть» планирует провести изучение возможностей в отношении разработки месторождения Дехлоран в провинции Илам.

В июле в Москве обсудили возможности расширения сотрудничества Татарстана с Ираном. В сентябре представители холдинга «Вертолеты России» и делегация компании Iran Helicopter Support and Renewal Company провели в Казани переговоры о поставках и организации сборки на территории Ирана легких вертолетов «Ансат».

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