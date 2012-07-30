На митинг в Казани вышли члены запрещенной экстремистской организации

На акцию 29 июля, организованную после покушения на муфтия Татарстана Ильдуса Фаизова, вышли люди с символикой запрещенной в России экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия освобождения ислама»). Однако ни полиция, ни журналисты не заметили их присутствия.

Как сообщает ИА REGNUM, акция была организована в защиту подозреваемых в покушении на муфтия и убийстве руководителя учебного отдела ДУМ РТ Валиуллы Якупова. На площадь вышли около ста человек. В толпе были замечены лозунги «Нет произволу спецслужб», «Минниханов, защити мусульман от незаконных обысков и задержаний», «19 июля 2012 года в Казани был показан спектакль с элементами реалити-шоу», «Взрывы и убийство — это провокация Москвы с целью убрать пост президента в РТ, ликвидировать республику, остановить исламизацию, отвлечь внимание от социальных проблем».

Помимо этого, руководил пикетом имам мечети «Аль-Ихлас» Рустем Сафин, который ранее проходил по уголовному делу за участие в «Хизб-ут-Тахрир» и распространение экстремисткой литературы.

Среди противоречивых заявлений, которые делали участники пикета, самым опрометчивым стало высказывание редактора «Нашей газеты» Искандара Сиразиева. Он заявил, что муфтий сам стал заказчиком убийства Валиуллы Якупова.

Напомним, что «Хизб-ут-Тахрир» была запрещена на территории России решением Верховного суда РФ в 2003 году.

Покушение на Ильдуса Фаизова и убийство Валиуллы Якупова произошло 19 июля. На данный момент по подозрению в причастности к совершению преступлений задержаны, по разным данным, от 20 до 50 человек. Шестеро арестованы. Среди них председатель совета директоров компании «Идель-Хадж» Рустем Гатауллин, руководитель прихода «Вакф», гендиректор ООО «Шифа» Мурат Галлеев и экс-сотрудник Духовного управления мусульман Татарстана Марат Кудакаев.

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