Когда-то мы жили в Казанской области

Первоначально после революции в АТССР единицей территориального деления был «кантон». Прямо как в Швейцарии, Франции и Люксембурге.

Существовали всего десять кантонов Арский, Бугульминский, Буинский, Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, Свияжский, Спасский, Тетюшский иЧистопольский. В 1921 году были созданы еще три кантона Агрызский, Елабужский и Челнинский.

C 1924 года начался процесс упразднения кантонов и образования на их месте новых административных районов. Он завершился 23 июля 1930 года, когда районно-кантональное территориальное деление было полностью заменено районным.

До конца 1940-х годов число районов постепенно увеличивалось. Так, на 1948 год территория Татарской АССР делилась уже на 70 районов и 3 города республиканского подчинения (Казань, Зеленодольск и Чистополь). Как таковых Челнов и Нижнекамска тогда не было…

В начале 1950-х начал реализацию проект областного деления Татарской АССР. (!) Так, 8 мая 1952 года на территории Татарской АССР были образованы 2 области: Казанская и Чистопольская.

21 февраля 1953 года была создана Бугульминская область. Однако, после смерти Сталина проект был свёрнут, и уже 30 апреля 1953 года все 3 области ТАССР были упразднены.

К 1963 году стали оформляться административно-территориальная система близкая к современной.