Казанский бизнесмен построил бункер, в котором можно пережить конец света

В столице Татарстана это единственный проект такого рода — частное убежище способно выдержать ядерный взрыв

Строительством частных бункеров, в которых можно пережить конец света, сейчас никого не удивишь. Но это в Москве — на Рублевке, а в Казани такой проект осуществили впервые. Казанский бизнесмен решил основательно подготовиться к возможным природным и техногенным катаклизмам и заказал строительство убежища в своем загородном доме.

— Стройка шла 4-5 месяцев и закончилась осенью прошлого года, — рассказал порталу ProKazan.ru Данила Андреев, руководитель компании «Спецгеопроект», которая и осуществила грандиозную задумку. — Причем строили в обстановке строжайшей секретности — его соседи до сих пор не знают, что рядом с ними находится защитное сооружение, которое способно выдержать даже ядерный взрыв.

Как уверяют специалисты, убежище также выдержит практически любую природную или техногенную катастрофу. Более того, казанец сможет с комфортом переждать под землей еще полгода, прежде чем атмосфера на поверхности придет в норму.

Бункер находится на глубине 6 метров. Внутри установлены системы фильтрации и регенерации воздуха, аналогичные тем, что стоят на подводных лодках или космических кораблях. Датчики по вредным веществам отслеживают состояние окружающей среды и если их концентрация в воздухе достигает критического уровня убежище автоматически переводится в боевой режим. Для связи с внешним миром здесь предусмотрены все виды связи, в том числе и современная военная радиостанция. Запаса пищи, а также топлива хватит на полгода.

На строительство бункера казанец потратил семь миллионов рублей. В действительности, убежище обошлось ему значительно дороже. Дело в том, что подземное сооружение он получил с «черновой отделкой». Предложенные варианты оформления интерьера его не устроили, поэтому ремонтом и дизайном помещений казанец занимался уже самостоятельно. На это ушло еще несколько миллионов.

Имя бизнесмена и место строительства подземного бункера в компании «Спецгеопроект» держат в секрете из соображений безопасности. Дело в том, что в «мирное» время бункер может использоваться и как хранилище ценностей, и как «комната безопасности», в которой домочадцы могут укрыться в случае нападения на их загородное жилище.

Пережить в подземном бункере можно и «конец света», хотя при заказе подобных убежищ клиенты о нем стараются не думать — ведь бункер лишь отсрочит его максимум на полгода, да и то, если падающий, к примеру, метеорит, не уничтожит половину планеты вместе с бункером.