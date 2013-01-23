Гослото разыскивает татарстанца, выигравшего более 18 млн рублей

Опубликовано в Новость дня, Проишествия
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Январь выдался урожайным для участников лотерей Гослото. Крупный выигрыш в размере 18 147 990 рублей нашел своего обладателя, однако победитель пока не вышел на связь. Лотерея «Гослото 5 из 36» (ВГЛ 1 Спорт) в 1142-м тираже, состоялась в минувший четверг, 17 января 2013.
Известно, что счастливчик приобрел свой лотерейный билет в одном из городов Татарстана, в центре мобильной связи «Связной». Развернутая ставка обошлась ему в 780 рублей.
Проверить квитанции лотерей «Гослото» можно на сайте лотерейного супермаркета www.stoloto.ru, а также по телефону: +7 (499) 270-27-27.

комментария 4

  1. зур:
    28.01.2013 в 13:49

    Пусть лучше мне отдаст(raisgen@mail.ru)

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  2. Илья:
    31.01.2013 в 10:51

    Ну и ну) я бы сразу откликнулся))) 18 миллионов не мелочь) поздравляю)

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  3. Lenskiy:
    07.03.2013 в 09:09

    Повезло! Красавчик!

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