Для чего нужен «Банк данных исполнительных производств»

Федеральной службой судебных приставов разработан и внедрен уникальный в своем роде сервис — «Банк данных исполнительных производств». Услуга на сайте r16.fssprus.ru позволяет узнать о наличии либо отсутствии исполнительных производств в службе судебных приставов. При этом база данных доступна абсолютно каждому гражданину и в ней содержится информация о долгах физических и юридических лиц независимо от статуса, должности и социального положения. Отметим, что публикуемая информация не противоречит закону «О персональных данных».

Кроме того, что можно оперативно узнать о долгах, также есть возможность оплатить долги прямо на месте, т.е. через Интернет с помощью электронного кошелька «Киви». Либо распечатать квитанцию с уже внесенными в нее реквизитами и оплатить в ближайшем отделении почты. Согласитесь, очень удобно. Ведь еще недавно, чтобы узнать актуальную информацию о наличии задолженности, (при отсутствии на руках требований судебных приставов) необходимо было с паспортом идти в районный отдел судебных приставов, где находится ваше исполнительное производство.

Также сервис помогает уменьшить риски наткнуться на мошенника или «кидалу». Допустим, знакомый или коллега по работе попросил у вас денег взаймы «до зарплаты». В таком случае сервис будет весьма полезен. Прежде чем помочь знакомому, рекомендуем заглянуть в «Банк данных исполнительных производств» и узнать о человеке всю информацию. Может оказаться так, что он является давним «клиентом» судебных приставов.

К сожалению, в ряде СМИ информацию о «Банке данных исполнительных производств» несколько исказили, преподнеся его как некое развлечение, с помощью которого можно узнать о долгах высокопоставленных чиновников и раструбить об этом на всю округу, мол, глядите, у них есть неоплаченные штрафы ГИБДД в 500 рублей. Также неоднократно проходила информация о том, что существует отдельная база данных VIP персон. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан разъясняет, что нет никакой специальной базы. Функционирует один единственный «Банк данных исполнительных производств», в который внесены сведения о любом гражданине, являющемся должником по исполнительным производствам. Это красноречиво говорит о том, что перед законом все равны и нет никакой селекции по положению в обществе при размещении информации в банке данных.

Также поступали жалобы на то, что человек оплатил долг, а информация о нем еще долгое время «висит» на сайте. Это происходит потому, что документы о произведенной на счет взыскателя оплате не были переданы судебному приставу- исполнителю. Если же документы поступают в районный отдел судебных приставов, то информация из «Банка данных исполнительных производств» оперативно удаляется, так как исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Электронный адрес официального сайта УФССП России по Республике Татарстан, где находится вкладка «Банк данных исполнительных производств» r16.fssprus.ru