В Татарстане из-за непогоды ограничено движение грузовых длинномеров

В Татарстане ограничено движение грузового транспорта в составе автопоездов из-за неблагоприятных дорожных условий в виде метели. Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий, сообщает ГИБДД МВД по РТ.

Кроме того, как сообщает портал мэрии Казани, водителей просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, так как в настоящее время в РТ наблюдается ухудшение погодных условий в виде снега, метели с ухудшением видимости, на дорогах — снежные заносы, гололедица. Ожидается, что такая погода сохранится на территории республики до пятницы, 6 января.

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