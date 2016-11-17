В Казани частично закрываются для движения ул.Губкина и Кирпичникова

С 17 ноября по 14 декабря частично закрыты для движения ул.Губкина и Кирпичникова. На участках ведутся работы по прокладке кабельной линии.

Проезжая часть по ул.Губкина перекрыта возле домов №№1, 3. Схема организации движения:



Также ограничено движение транспорта по ул.Кирпичникова возле дома №3. Схема организации движения:



Автомобилистам следует соблюдать требования временных дорожных знаков, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.