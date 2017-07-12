Порой случается, что некоторые знаменательные события военных лет проходят мимо нас. О них знают в узком кругу и даже юбилейные даты отмечают – правда, скромно, без официальных митингов и торжественности. Грустно, что так происходит. Потому что благодаря именно тем далеким и очень важным событиям мы сегодня живем — живем под мирным небом.

В свое случайное посещение комнаты боевой и трудовой славы Юдинского узла Казанского региона Горьковской железной дороги я познакомилась с удивительным, неравнодушным человеком Венерой Хабировной Петуховой — бережным хранителем экспонатов, биографий железнодорожников, интересных историй. Именно от нее я узнала о бронепоезде «Красный Татарстан», который был построен 75 лет назад — в апреле 1942-го…

«А вы знаете, — спросила у меня Венера Хабировна, — что наш бронепоезд строили юдинские железнодорожники?! А что экипаж был сформирован тоже из юдинцев?! Вот то-то же. Тогда слушайте».

…Шли первые месяцы войны. В ожесточенных боях Красная Армия теряла солдат, технику. Но отваги, самоотверженности, стремления только к победе как на фронте, так и в тылу у советского народа было не занимать. В октябре 1941 года Казанская железная дорога вышла с инициативой – построить на свои средства бронепоезд. И 1 ноября Народный Комиссариат Путей дал разрешение на его строительство. Коллектив юдинского железнодорожного узла как самый передовой и имеющий неплохую материально-техническую базу получил военный заказ – в самые короткие сроки поставить на рельсы бронированную «крепость». С названием вопроса не возникло: для Красной Армии от Татарии – «Кызыл Татарстан». Возглавили строительство заместитель начальника депо станции Юдино Вячеслав Герасимович, начальник вагонного участка Александр Горожанин и секретарь партбюро паровозного депо Александр Ржавин.

Конечно, инициатива татарстанских железнодорожников была очень достойная. И никого теперь не волновало, что не хватало оборудования, опыта. А еще – броневой стали, и здесь не обошлось без ведущих консультантов казанских предприятий. Это с их помощью вагоны были «одеты» в броню.

Долго думали и над тем, какой паровоз выбрать для бронепоезда. И решили, что подойдет маневровый паровоз депо Юдино – ОВ 6116. Конечно, у него был ряд недостатков – слабые тормоза и паровая машина, да и паровоздушный насос не отличался высокой производительностью. Зато в отличие от магистрального этот локомотив мог на хорошей скорости двигаться по временным, порой неукрепленным фронтовым железнодорожным путям. Устранить слабые стороны поручили мастерам паровозного депо Н. Николаеву и А. Шугурову. Многое приходилось делать впервые: на ходу менять чертежи, технические узлы, оснастку, приспосабливать существующие станки для изготовления необходимых деталей – в частности, опорных колец для поворотных механизмов орудий. Также были найдены решения для получения бронированных стекол, изобретена особая система фильтрации, которая позволяла использовать любую воду, даже из лужи, что особенно важно в военно-полевых условиях.

Практически без отдыха работали в вагоноремонтном участке электросварщики Галим Шагабутдинов и Василий Каренков – это они монтировали бронеплощадки. Почти сутками были на трудовом посту котельщики И.Мишин, П.Мишин, Г.Миронов, Н.Просвирин, кузнецы В.Егоров, Г.Кондратьев, К.Акимов, слесари А.Троицкий, В.Ванюшин, А.Аксенов… Что и говорить, весь коллектив Юдинского депо трудился по 15-18 часов, только бы фронт получил эту мощную боевую машину. А наравне с мужчинами с огромной отдачей, порой и без сна, перевыполняли производственные нормы женщины.

— Представляете, у этих женщин на сон практически не оставалось времени, — продолжает повествование Венера Хабировна. – Они ведь после такой длинной смены шли домой, где им надо было что-то из чего-то еще и приготовить своим близким. — Я с огромным уважением хочу вспомнить имена доблестных тружениц. Это сверловщицы Галия Гатина, Анна Ершова, Мария Самарина и многие другие…

Параллельно со строительством бронепоезда формировался его экипаж. И в конце марте он утвержден Юдинским райвоенкоматом. Вагонным мастером определили Михаила Артамонова, машинистами Александра Акулинина, Алексеая Брыкалова, Сергея Бушуйкина, Василия Кучанова, Михаила Плотникова, Ивана Тарасова, Алексея Турцева, Сергея Шулова, Сергея Фролова, помощниками машинистов – Михаила Артемьева, Ивана Волкова, Виктора Ермолаева, Ивана и Николая Савельевых, Ивана Реутова. Командиром зенитной батареи был назначен Степан Крестенков.

И что символично, в состав экипажа бронепоезда «Красный Татарстан» вошел Александр Логинов, сын машиниста Александра Логинова. Того самого, кто в годы Гражданской войны вел легендарный бронепоезд «Свободная Россия» и освобождал Казань от белогвардейцев.

И вот на митинге в конце апреля 1942 года бронепоезд №723 торжественно передан представителю военного командования Красной Армии. В Москве юдинский экипаж пополнился артиллеристами, пулеметчиками, связистами и вошел в состав 46 отдельного бронедивизиона. Вначале наш бронепоезд участвовал в боях за Сталинград, потом — на Северном Кавказе. А всего с 1942 по 1944 годы «Красный Татарстан» прошел по маршруту Москва – Сталинград – Баскунчак – Астрахань — Моздок – Ростов-на-Дону – Лихая – Волноваха – Яссы – Варшава. Тысячи сохраненных от вражеского налета железнодорожных узлов и мостов, уничтоженных артиллерийских и пулеметных точек фашистов, участие в особо важных операциях прорыва, а порой и разведка боем – вот лишь ряд фактов героической биографии бронепоезда «Красный Татарстан». Были и потери. В ходе боев погибли машинист Сергей Шулов, помощник машиниста Иван Савельев…

— Свой военный рейд наш бронепоезд завершил на Польско-румынской границе, где и был расформирован, — с грустью закончила свой рассказ Венера Петухова. – Где он сейчас, мы не знаем. Говорили, что его даже в фильмах снимают. Совет ветеранов Юдинского узла вел поиски, все безуспешно. Было бы здорово вернуть наш бронепоезд – это же символ трудового героизма юдинцев в годы Великой Отечественной. Наша реликвия…

Наиля Клевлеева. Минтранс РТ