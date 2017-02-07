Китай разработает сверхскоростные поезда для магистрали Москва – Казань

Китай займется разработкой поездов для магистрали Москва — Казань, сообщает издание China Daily. Отмечается, что это будут обычные высокоскоростные составы, а не поезда на магнитной пушке. Скорость поездов сможет достигать 400 км/ч.

«Для того, чтобы убедиться в работоспособности технологии, КНР проведет испытания поездов, способных двигаться со скоростью 400 км/ч, на отдельном участке длиной 709 км на ВСМ Пекин — Шэньян (административный центр провинции Ляонин, Северо-Восточный Китай)», — приводит газета слова научного сотрудника Института механики Академии наук Китая Ян Говэя.

По его словам, билеты на такие поезда, вероятно, будут стоить больше из-за высоких эксплуатационных расходов.

Изданием отмечается, что на данный момент Китай располагает технологией по производству поездов со скоростью движения 200-250 км/ч, а также представил платформу для создания составов со скоростью 350 км/ч.

Протяженность высокоскоростной магистрали Москва — Казань составит примерно 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, а на самой трассе буду расположены остановки через каждые 50-70 км. Время в пути по магистрали составит 3,5 часа. Ранее президент РЖД Олег Белозеров сообщал, что ВСМ может быть сдана в эксплуатацию до 2022-2023 гг.

ВСМ Москва — Казань на данный момент является крупнейшим инфраструктурным проектом РЖД на ближайшие годы. Стоимость строительства превышает 1 трлн рублей, а сама трасса может стать частью магистрали Москва — Пекин и проекта «Шелковый путь», который должен связать Китай с рынками Европы и Ближнего Востока.

«Татар-информ», Айрат Мухамедьяров