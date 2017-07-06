Главгосэкспертиза одобрила проект ВСМ Москва — Казань

Главгосэкспертиза одобрила проект прокладки участков высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань в Московской и Владимирской областях, сообщает «Российская газета».

А именно строительство инфраструктуры для высокоскоростных поездов на участке от станции Железнодорожная 23 км до станции Владимир ВСМ.

ВСМ пройдет рядом с новыми участками автомобильной дороги М-7 «Волга» в обход городов Балашиха и Ногинск. И с учетом этого решено объединить эти два проекта, что позволит оптимизировать расходы и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Тем более, что в Ногинске будет одна из трех промежуточных пассажирский станций ВСМ — Ногинск-ВСМ, еще одна запланирована в Орехово-Зуево, а другая в Петушках. Весь участок ВСМ до Владимира — 172 километра. Поезда по нему смогут развивать скорость до 400 километров в час.

Расчетное время в пути между Москвой и Владимиром с остановками составит 56 минут.