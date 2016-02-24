ГИБДД Казани опубликовала список из 70 улиц со скоростью движения до 40 км/ч

Госавтоинспекция Казани сообщила об изменении в организации дорожного движения на 70 участках дорог. Решение о создании в столице РТ «зон спокойного движения» было принято после анализа аварийности в городе.
Введение пониженного предела скоростей движения на отдельных участках УДС позволяет создать более безопасные условия для движения автомобилей и пешеходов, считают в ГИБДД. «Такая мера как ограничение скорости движения направлена, в том числе, и на формирование стереотипов законопослушного поведения среди категорий водителей, склонных считать «негрубые» нарушения ПДД РФ вариантом нормального поведения на дороге», — говорится в сообщении МВД по РТ.
Планируется введение ограничения максимальной скорости 40 км/ч на следующих участках улиц:
Авиастроительный район
- ул. Ленинградская от ул. Беломорская до ул. Побежимова
- ул. Максимова от ул. Лукина до ул. Чапаева
- ул. Беломорская от ул. 5-ая Муромская до ул. Химиков
- ул. Гудованцева от ул. Тэцевская до ул. Моисеева
- ул. Сахалинская от ул. Малая Заречная до ул. Лянгузова
- ул. Ударная от ул. Камчатская до ул. Промышленная
Вахитовский район
- ул. Тукая от ул. Ф. Карима до ул. Парижской Коммуны
- ул. Парижской Коммуны от ул. Тукая до ул. Лево-Булачная
- ул. Московская от ул. Татарстан до ул. Г.Камала
- ул. Правобулачная от ул. К. Наджми до ул. Ташаяк
- ул. Бутлерова от ул. Толстого до ул. Пушкина
- ул. Достоевского от ул. Чехова до ул. Зинина
- ул. Горького от ул. Толстого до ул. К.Маркса
- ул. Чернышевского от ул. Профсоюзная до ул. Право-Булачная
Кировский район
- автодорога от ул. Залесная до ул. Алтынова
- ул. Вахитова от ул. Большая Крыловка до ул. Яруллина
- ул. Восстания от ул. Фрунзе до ул. Окольной
- ул. Осиновская от ул. Залесная до ул. Ново- Осиновская
- автодорога от ул. Несмелова до ул. Иовлева
- ул. Несмелова от ул. Кожевенная до ул. К.Цеткин
- ул. К.Цеткин от ул. Несмелова до ул. Серп и Молот
- ул. Аракчинское шоссе от ул. Затонской до ул. Щукина
- ул. 2- Старо-Аракчинская от ул. Затонской до ул. Приволжской
- ул. Затонская от ул. Аракчинское шоссе до 32-й Военный городок
Московский район
- ул. Чистопольская от ул. Декабристов до ул. Бондаренко
- ул. Вахитова от ул. Яруллина до ул. Декабристов
- ул. Батыршина от ул. Чкалова до ул. Кулахметова
- ул. Сабан от ул. Кулахметова до ул. Окольная
- пр. Ибрагимова от ул. Восстания до пр. Ямашева
- ул. Восстания от ул. Тунакова до ул. Исаева
- ул. Рахимова от Васильченко до ул. Ютазинская
- ул. Кулахметова от ул. Серова до ул. Фрунзе
Ново-Савиновский район
- ул. М.Чуйкова от ул. Ф.Амирхана до ул. Бондаренко
- ул. Мусина от ул. Голубятникова до ул. Ямашева
- ул. М.Чуйкова от ул. Ф.Амирхана до ул. Адоратского
- ул. Адоратского от ул. Четаева до ул. Лаврентьева
- ул. Мусина от ул. Четаева до пр. Ямашева
- ул. С.Хакима от ул. Бичурина до ул. Нигматуллина
Приволжский район
- ул. Павлюхина от ул. Шаляпина до улицы Назарбаева
- ул. Салимжанова от ул. Т. Минуллина до ул. Назарбаева
- ул. Техническая от ул. Лебедева до ул. Модельная
- ул. Техническая от Модельной до ул. Складской
- ул. Кулагина от ул. Технической до ул. Авангардной
- ул. Тихорецкая от ул. Алебастровой до ул. Магистральная
- ул. Магистральная от ул. Южно- Промышленная до ул. Поперечно-Кукушкинская
- ул. Гарифьянова от ул. Мавлютова до ул. Сыртлановой
- ул. П.Камая от ул. Карбышева до ул. Мавлютова
- ул. Мавлютова от ул. Бр. Касимовых до ул. Ак. Парина
- ул. Мавлютова от Ак. Парина до пр. Победы
- ул. Дубравная от пр. Победы до ул. Р. Зорге
- ул. Фучика от пр. Победы до ул. Сафиуллина
- ул. К. Габишева от ул. Завойского до ул. Сафиуллина
- ул. Кул Гали от ул. Фучика до ул. С. Батыева
Советский район
- ул. Р.Зорге от ул. Танковая до ул. Даурская
- ул. Гвардейская от ул. Аметьевская магистраль до ул. Даурская
- ул. Даурская от ул. А. Кутуя до ул. Карбышева
- ул. Космонавтов от ул. Н.Ершова до ул. П.Лумумбы
- ул. Интернациональная от ул. Огородная до ул. Мостовой переулок
- ул. Губкина от ул. Коновалова до ул. Зур Урам
- ул. Родины от ул. Рылеева до пр. Победы
- ул. Сахарова от ул. Бигичева до ул. Н. Жиганова
- ул. Фучика от ул. Чишмяле до ул. Минская
- ул. Ломжинская от ул. Фучика до пр. Победы
- ул. Н.Спуск от ул. Фучика до домом №9
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