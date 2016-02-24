ГИБДД Казани опубликовала список из 70 улиц со скоростью движения до 40 км/ч

Опубликовано в Авто, Официоз
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Госавтоинспекция Казани сообщила об изменении в организации дорожного движения на 70 участках дорог. Решение о создании в столице РТ «зон спокойного движения» было принято после анализа аварийности в городе.

Введение пониженного предела скоростей движения на отдельных участках УДС позволяет создать более безопасные условия для движения автомобилей и пешеходов, считают в ГИБДД. «Такая мера как ограничение скорости движения направлена, в том числе, и на формирование стереотипов законопослушного поведения среди категорий водителей, склонных считать «негрубые» нарушения ПДД РФ вариантом нормального поведения на дороге», — говорится в сообщении МВД по РТ.

Планируется введение ограничения максимальной скорости 40 км/ч на следующих участках улиц:

Авиастроительный район

  • ул. Ленинградская от ул. Беломорская до ул. Побежимова
  • ул. Максимова от ул. Лукина до ул. Чапаева
  • ул. Беломорская от ул. 5-ая Муромская до ул. Химиков
  • ул. Гудованцева от ул. Тэцевская до ул. Моисеева
  • ул. Сахалинская от ул. Малая Заречная до ул. Лянгузова
  • ул. Ударная от ул. Камчатская до ул. Промышленная

Вахитовский район

  • ул. Тукая от ул. Ф. Карима до ул. Парижской Коммуны
  • ул. Парижской Коммуны от ул. Тукая до ул. Лево-Булачная
  • ул. Московская от ул. Татарстан до ул. Г.Камала
  • ул. Правобулачная от ул. К. Наджми до ул. Ташаяк
  • ул. Бутлерова от ул. Толстого до ул. Пушкина
  • ул. Достоевского от ул. Чехова до ул. Зинина
  • ул. Горького от ул. Толстого до ул. К.Маркса
  • ул. Чернышевского от ул. Профсоюзная до ул. Право-Булачная

Кировский район

  • автодорога от ул. Залесная до ул. Алтынова
  • ул. Вахитова от ул. Большая Крыловка до ул. Яруллина
  • ул. Восстания от ул. Фрунзе до ул. Окольной
  • ул. Осиновская от ул. Залесная до ул. Ново- Осиновская
  • автодорога от ул. Несмелова до ул. Иовлева
  • ул. Несмелова от ул. Кожевенная до ул. К.Цеткин
  • ул. К.Цеткин от ул. Несмелова до ул. Серп и Молот
  • ул. Аракчинское шоссе от ул. Затонской до ул. Щукина
  • ул. 2- Старо-Аракчинская от ул. Затонской до ул. Приволжской
  • ул. Затонская от ул. Аракчинское шоссе до 32-й Военный городок

Московский район

  • ул. Чистопольская от ул. Декабристов до ул. Бондаренко
  • ул. Вахитова от ул. Яруллина до ул. Декабристов
  • ул. Батыршина от ул. Чкалова до ул. Кулахметова
  • ул. Сабан от ул. Кулахметова до ул. Окольная
  • пр. Ибрагимова от ул. Восстания до пр. Ямашева
  • ул. Восстания от ул. Тунакова до ул. Исаева
  • ул. Рахимова от Васильченко до ул. Ютазинская
  • ул. Кулахметова от ул. Серова до ул. Фрунзе

Ново-Савиновский район

  • ул. М.Чуйкова от ул. Ф.Амирхана до ул. Бондаренко
  • ул. Мусина от ул. Голубятникова до ул. Ямашева
  • ул. М.Чуйкова от ул. Ф.Амирхана до ул. Адоратского
  • ул. Адоратского от ул. Четаева до ул. Лаврентьева
  • ул. Мусина от ул. Четаева до пр. Ямашева
  • ул. С.Хакима от ул. Бичурина до ул. Нигматуллина

Приволжский район

  • ул. Павлюхина от ул. Шаляпина до улицы Назарбаева
  • ул. Салимжанова от ул. Т. Минуллина до ул. Назарбаева
  • ул. Техническая от ул. Лебедева до ул. Модельная
  • ул. Техническая от Модельной до ул. Складской
  • ул. Кулагина от ул. Технической до ул. Авангардной
  • ул. Тихорецкая от ул. Алебастровой до ул. Магистральная
  • ул. Магистральная от ул. Южно- Промышленная до ул. Поперечно-Кукушкинская
  • ул. Гарифьянова от ул. Мавлютова до ул. Сыртлановой
  • ул. П.Камая от ул. Карбышева до ул. Мавлютова
  • ул. Мавлютова от ул. Бр. Касимовых до ул. Ак. Парина
  • ул. Мавлютова от Ак. Парина до пр. Победы
  • ул. Дубравная от пр. Победы до ул. Р. Зорге
  • ул. Фучика от пр. Победы до ул. Сафиуллина
  • ул. К. Габишева от ул. Завойского до ул. Сафиуллина
  • ул. Кул Гали от ул. Фучика до ул. С. Батыева

Советский район

  • ул. Р.Зорге от ул. Танковая до ул. Даурская
  • ул. Гвардейская от ул. Аметьевская магистраль до ул. Даурская
  • ул. Даурская от ул. А. Кутуя до ул. Карбышева
  • ул. Космонавтов от ул. Н.Ершова до ул. П.Лумумбы
  • ул. Интернациональная от ул. Огородная до ул. Мостовой переулок
  • ул. Губкина от ул. Коновалова до ул. Зур Урам
  • ул. Родины от ул. Рылеева до пр. Победы
  • ул. Сахарова от ул. Бигичева до ул. Н. Жиганова
  • ул. Фучика от ул. Чишмяле до ул. Минская
  • ул. Ломжинская от ул. Фучика до пр. Победы
  • ул. Н.Спуск от ул. Фучика до домом №9
  • ул. Магистральная от ул. Х. Бигичева до ул. Р. Вагапова
  • ул. Мира от ул. Парковая до ул. Правды
  • ул. Гвардейская от Н.Ершова до ул. А. Кутуя
  • ул. Халитова от ул. Журналистов до Сибирского а
  • ул. Сибирский тракт от пр. Ямашева до ул. Журналистов
  • ул. Главная от ул. Халезова до ул. Каштановая

Комментарий:

  1. alivmax:
    19.07.2016 в 08:48

    Не расстраивайтесь все будет хорошо.

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