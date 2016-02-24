ГИБДД Казани опубликовала список из 70 улиц со скоростью движения до 40 км/ч

Госавтоинспекция Казани сообщила об изменении в организации дорожного движения на 70 участках дорог. Решение о создании в столице РТ «зон спокойного движения» было принято после анализа аварийности в городе.

Введение пониженного предела скоростей движения на отдельных участках УДС позволяет создать более безопасные условия для движения автомобилей и пешеходов, считают в ГИБДД. «Такая мера как ограничение скорости движения направлена, в том числе, и на формирование стереотипов законопослушного поведения среди категорий водителей, склонных считать «негрубые» нарушения ПДД РФ вариантом нормального поведения на дороге», — говорится в сообщении МВД по РТ.

Планируется введение ограничения максимальной скорости 40 км/ч на следующих участках улиц:

Авиастроительный район

ул. Ленинградская от ул. Беломорская до ул. Побежимова

ул. Максимова от ул. Лукина до ул. Чапаева

ул. Беломорская от ул. 5-ая Муромская до ул. Химиков

ул. Гудованцева от ул. Тэцевская до ул. Моисеева

ул. Сахалинская от ул. Малая Заречная до ул. Лянгузова

ул. Ударная от ул. Камчатская до ул. Промышленная

Вахитовский район

ул. Тукая от ул. Ф. Карима до ул. Парижской Коммуны

ул. Парижской Коммуны от ул. Тукая до ул. Лево-Булачная

ул. Московская от ул. Татарстан до ул. Г.Камала

ул. Правобулачная от ул. К. Наджми до ул. Ташаяк

ул. Бутлерова от ул. Толстого до ул. Пушкина

ул. Достоевского от ул. Чехова до ул. Зинина

ул. Горького от ул. Толстого до ул. К.Маркса

ул. Чернышевского от ул. Профсоюзная до ул. Право-Булачная

Кировский район

автодорога от ул. Залесная до ул. Алтынова

ул. Вахитова от ул. Большая Крыловка до ул. Яруллина

ул. Восстания от ул. Фрунзе до ул. Окольной

ул. Осиновская от ул. Залесная до ул. Ново- Осиновская

автодорога от ул. Несмелова до ул. Иовлева

ул. Несмелова от ул. Кожевенная до ул. К.Цеткин

ул. К.Цеткин от ул. Несмелова до ул. Серп и Молот

ул. Аракчинское шоссе от ул. Затонской до ул. Щукина

ул. 2- Старо-Аракчинская от ул. Затонской до ул. Приволжской

ул. Затонская от ул. Аракчинское шоссе до 32-й Военный городок

Московский район

ул. Чистопольская от ул. Декабристов до ул. Бондаренко

ул. Вахитова от ул. Яруллина до ул. Декабристов

ул. Батыршина от ул. Чкалова до ул. Кулахметова

ул. Сабан от ул. Кулахметова до ул. Окольная

пр. Ибрагимова от ул. Восстания до пр. Ямашева

ул. Восстания от ул. Тунакова до ул. Исаева

ул. Рахимова от Васильченко до ул. Ютазинская

ул. Кулахметова от ул. Серова до ул. Фрунзе

Ново-Савиновский район

ул. М.Чуйкова от ул. Ф.Амирхана до ул. Бондаренко

ул. Мусина от ул. Голубятникова до ул. Ямашева

ул. М.Чуйкова от ул. Ф.Амирхана до ул. Адоратского

ул. Адоратского от ул. Четаева до ул. Лаврентьева

ул. Мусина от ул. Четаева до пр. Ямашева

ул. С.Хакима от ул. Бичурина до ул. Нигматуллина

Приволжский район

ул. Павлюхина от ул. Шаляпина до улицы Назарбаева

ул. Салимжанова от ул. Т. Минуллина до ул. Назарбаева

ул. Техническая от ул. Лебедева до ул. Модельная

ул. Техническая от Модельной до ул. Складской

ул. Кулагина от ул. Технической до ул. Авангардной

ул. Тихорецкая от ул. Алебастровой до ул. Магистральная

ул. Магистральная от ул. Южно- Промышленная до ул. Поперечно-Кукушкинская

ул. Гарифьянова от ул. Мавлютова до ул. Сыртлановой

ул. П.Камая от ул. Карбышева до ул. Мавлютова

ул. Мавлютова от ул. Бр. Касимовых до ул. Ак. Парина

ул. Мавлютова от Ак. Парина до пр. Победы

ул. Дубравная от пр. Победы до ул. Р. Зорге

ул. Фучика от пр. Победы до ул. Сафиуллина

ул. К. Габишева от ул. Завойского до ул. Сафиуллина

ул. Кул Гали от ул. Фучика до ул. С. Батыева

Советский район