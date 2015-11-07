Первые 642 млн дали старт финансированию второй линии казанского метро

В Казани дали старт строительству второй линии метро. Объявлен тендер на проектирование первых 4 станций от ул.Сахарова до Ю.Фучика. На эти цели бюджет РТ выделил более 642 млн рублей.

Согласно техническому заданию, первый участок второй линии казанского метро будет состоять из трех перегонов и 4 станций: «Сахарова», «Ломжинская», «10-й микрорайон» и «Фучика». Извещение о проведении аукциона появилось на сайте госзакупок РФ 5 ноября 2015 года. Из опубликованных документов следует, что станции будут расположены неглубоко под землей.

Техзадание предписывает спроектировать их расположение, «максимально используя подземное пространство в интересах города».

Так, «Сахарова» должна быть запроектирована, а впоследствии построена в районе перекрестка трех улиц: проспекта Победы – академика Сахарова – Вагапова.

Стоимость проектно-сметных работ заявлена в пределах чуть более 642,1 млн рублей. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». Источником финансирования выступает бюджет Татарстана. Свои работы победитель конкурса должен будет выполнить в течение 1 года с момента заключения контракта. Аукцион, который определит проектную организацию, состоится 26 ноября 2015 года.

Напомним, что генеральным проектировщиком первых станций казанского метро стал институт Казгражданпроект при участии петербургского НИПИИ «Ленметрогипро-транс». Второй участок (станции «Авиастроительная», «Северный вокзал» и «Яшьлек») проектировал институт Татинвестгражданпроект. Согласно информации на сайте организации, институт выполнил инженерные изыскания на участках для строительства четырех станций второй очереди подземки.

Задание начать проектирование второй линии казанского метрополитена дал еще 20 марта 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов, открывая запуск тоннелепроходческого комплекса на станции «Дубравной». Тогда он заявил, что метро в Казани строят и будут продолжать строить, «несмотря на жизненные невзгоды, кризисы и санкции». «Дубравная», которая является последней станцией первой линии метро, сказал президент, позволит увеличить суточный пассажиропоток подземки со 130 тыс. до 160 тыс.человек. Ее планируют пустить в конце 2016 года.

В тот же день глава МУП “Казметрострой” Марат Рахимов в беседе с РБК-Татарстан высказал мнение, что на строительство каждой новой станции метро потребуется от 3 до 4 млрд рублей. «Дубравная» выходит дороже – 5,2 млрд рублей – из-за дорогостоящих работ по гражданской обороне, необходимых для конечной станции первой линии.

Метро в Казани запустили в 2005 году. К 2015 году оно насчитывает 10 станций. Последний раз станции метро — «Яшьлек», «Северный вокзал» и «Авиастроительная» сдавались в 2013 году. Их строительство обошлось в 12 млрд рублей.

РБК