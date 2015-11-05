11 ноября дальнобойщики намерены перекрыть все федеральные трассы

Протест связан с введением платы за проезд по трассам для большегрузов

С 15 ноября в силу вступает новое правило проезда для грузовых автомобилей. Теперь транспортная компания за передвижение большегруза весом более 12 тонн за по федеральной трассе обязана будет платить по 3,73 рубля за каждый километр пути.

Данная мера позволит покрыть ущерб, причиняемый российским дорогам тяжелой техникой. Платный проезд может ежегодно пополнять бюджет на 40 млрд рублей.

Введение платы за проезд, безусловно, вызвало массовые протесты дальнобойщиков по всей стране. 2 ноября дальнобойщики из Татарстана и других городов, снизили скорость до 10-15 км/ч, что привело к возникновению заторов на трассах. Многие водители не вышли на работу, направив свои усилия на агитационную работу: сбор подписей и раздачу листовок.

Предупредительная акция не повлияла на чиновников, поэтому 11 ноября она может повториться, но в больших масштабах.

Более того, платный проезд может сказаться и на стоимости перевозимых продуктов: цена за хлеб, сахар, молоко, соль, макароны может вырасти на 12-15%.