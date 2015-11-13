Государство потратило 4,9 млрд на неиспользуемые суперЭВМ или где в Казани суперкомпьютер?

Государство потратило 4,9 млрд руб. на создание суперкомпьютеров и грид-сети для стратегически важных отраслей. Однако, как установила Счетная палата, появившаяся инфраструктура не используется, а после упразднения президентской Комиссии по модернизации о данном проекте вообще забыли.

Как государство хотело помочь стратегически важным отраслям

В ходе проверки использования бюджетных средств, направленных на финансирование создания «Иннополиса», Счетная палата обнаружила отсутствие практических результатов у другого бюджетного проекта — «Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий» (от англ. grid — решетка, сеть; — прим. ред.). Проект был утвержден в 2009 г. комиссией при президенте Дмитрии Медведеве по модернизации и техническому развитию экономики.

Целью проекта было создание отечественных суперкомпьютерных технологий имитационного моделирования для предприятий высокотехнологических отраслей промышленности.

«Исторически для работы с суперкомпьютерами необходимо было иметь физический доступ к ним, — объясняет суть проекта глава Фонда информационной демократии, бывший замминистра связи Илья Массух. — С появлением интернета стало возможным получить удаленный доступ к суперкомпьютерам. Но обычных каналов связи не хватает для передачи всех результатов, которые получают суперкомпьютеры, в связи с чем возникла необходимость в создании выделенной сети связи».

Грид-сеть без потребителей

В 2010-2012 гг. из федерального бюджета на реализацию проекта было выделено 4,93 млрд. рублей, в том числе 750 млн. рублей — по линии Минкомсвязи (эти данные министерство представило в 2013 г. в аналитический центр при Правительстве). Основным потребителем бюджетных средств была госкорпорация «Росатом» (например, в 2010 г. она получила на эти цели p1,1 млрд).

В 2012 г. было завершено строительство инфраструктуры грид-сети. По данным «Росатома», к этому времени суммарная производительность суперЭВМ, установленных в вычислительных центрах госкорпорации, составила 2610 Тфлопс при заложенных в проект 1400 Тфлопс. В рамках проекта был создан базовый ряд компактных суперЭВМ, что позволило сократить тематическое отставание от США в 50 раз.

Также было создано ПО для имитационного моделирования и созданы виртуальные модели для авиастроения, атомной промышленности, ракетно-космической отрасли и автомобилестроения.

Комиссию упразднили, про суперЭВМ забыли

Однако внедрения суперкомпьютерных и грид-технологий потребителями проекта (стратегическими отраслями) не произошло, констатирует Счетная палата. Более того, 160 млн, которые в 2012 г. Минкомсвязи должно было получить из федерального бюджета на данный проект, министерство передало на строительство в Татарстане «Иннополиса» (в том году министром связи стал активный сторонник развития «Иннополиса» — Николай Никифоров). Дальнейшего финансирования грид-сети не осуществлялось.

Причины потери интереса к проекту суперЭВМ и грид-сети кроются в том, что летом 2012 г., после того как президентом стал Владимир Путин, была ликвидирована Комиссия по модернизации. Вместо нее был образован Совет при Президенте по модернизации экономики и инновационному развитию. Как сообщило Минкомсвязи Счетной палате, вопрос преемственности Советом наработок комиссии, и, соответственно, вопрос порядка внесения изменений в проекты, ранее утвержденных комиссией, не был решен.

Совбез ищет ответственного

Весной 2013 г. Минкомсвязи сделало доклад на тему строительства грид-сети на заседании межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности. По мнению Минкомсвязи, которое приводится в документе Счетной палаты, для дальнейшей реализации проекта и использования его результатов необходимо определить государственного заказчика — координатора проекта.

Заслушав доклад министерства, комиссия рекомендовала Правительству обратить внимание на меры по межведомственной координации, включая определение уполномоченного органа, а также комплекса мер и финансирования на дальнейшие периоды. На текущий момент в аппарате Совета безопасности ожидается поручение Президента о проработке целесообразности дальнейших мероприятий по развитию грид-сетей.

Что представляет собой грид-сеть

Сейчас грид-сеть состоит из 21 объекта на территории девяти российских городов. В том числе, в Москве было установлено семь объектов: в суперкомпьютерном центре РАН, в МГУ (сейчас его оборудование перевезено в серверную Минкомсвязи), в НИИ «Восход», а также в узлах связи на Варшавском шоссе и улице Бутлерова.

В Подмосковье находятся два объекта грид-сети: в Институте РАН в Черноголовке и в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. В Санкт-Петербурге расположены три объекта: в Санкт-Петербургском государственном университете, Санкт-петербургском государственном политехническом университете и на площадке «РТКомм.ру» («дочка» «Ростелекома»).

Объекты есть в Нижнем Новгороде (в Нижегородском университете), Ростове-на-Дону (в Южном федеральном университете), Екатеринбурге (в Уральском отделении РАН) и в Казани (в Казанском центре РАН). В каждом из этих четырех городов еще по одному объекту установлено на площадках «РТКомм.ру».

Также один объект размещен в Нижегородской области — в Сарове (во Всероссийском НИИ экспериментальной физики).

Последний контракт

В 2012 г. последние работы по проекту проводил НИИ «Восход», с которым Минкомсвязи заключило контракт на сумму 180 млн. руб. Он был подписан по результатам аукциона со стартовой ценой 330 млн. руб. На эти средства была создана конструкторская документация и организационно-распорядительные документы для ввода в эксплуатацию российской грид-сети.

В настоящее время Минкомсвязи ежегодно проводит инвентаризацию грид-системы. Так, по состоянию на конец 2013 г. в ней находилось оборудование общей стоимостью 260 млн. рублей. Речь идет о технике центра управления и мониторинга сети, СХД, коммутационных шкафах, маршуртизаторах Cisco и пр.

В Минкомсвязи не стали комментировать выводы Счетной Палаты по данному вопросу. Илья Массух считает, что проект грид-сети был весьма необходим, а причины его остановки следует искать в политической плоскости.

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