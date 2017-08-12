Из № 34 ЖУРНАЛА «ИСКРЫ», ГОД 1917-Й

14-го августа в Казани произошла страшная катастрофа. В третьем часу дня раздался сильный взрыв. Это на станции Пороховая взрывались сложенные вблизи снаряды, упакованные в ящики.

Ящики лежали на откосе, уступами. Загорелось (что именно и отчего — тоже пока не выяснено) около нижнего ряда ящиков. Начинались взрывы. Сначала не особенно сильные, а потом принявшие характер настоящей канонады.



Снаряды разлетались в разные стороны, и в скором времени от них начался пожар на территории порохового завода. Первым загорелись баки с нефтью. Черные клубы дыма поднимались кверху, образуя облака, прорезываемые зловещими огненными языками.

Кто только мог, спасался: бежали с территории завода и ближайших окрестностей все: и рабочие, и солдаты, и милиционеры… О тушении пожара и думать было нечего. Тысячи снарядов, разрываясь, производили свою разрушительную работу на все стороны. Много снарядов попало в Адмиралтейскую слободу.



Число человеческих жертв, несомненно, велико, но точно установить нельзя. Много пострадало рабочих пироксилинового завода, оказавшегося в огне рвавшихся снарядов. Пострадало немало людей от снарядов же и в Адмиралтейской слободе. Кроме тяжело и легко раненых, есть убитые и сгоревшие.



Самый город не пострадал существенно. Здесь не было ни пожаров, ни взрывов. Но жителям города пришлось пережить жуткие часы надвигающейся опасности и охватившей все население паники.



От сотрясений, вызываемых взрывами, из окон вылетали стекла, выворачивались целые рамы, срывались с петель двери, отваливалась штукатурка.



Особенно оглушительный взрыв в начале 4-го часа дня послужил сигналом к массовому бегству из города. Бежали все: мужчины, женщины, дети, стремясь выбраться из города, боясь погибнуть под развалинами домов. Жалобные крики детей, истерические вопли женщин, громыхание мчащихся экипажей, — все это создавало такую располагающую к потере самообладания атмосферу, что бежали буквально все. Куда-нибудь, только подальше от места катастрофы. Женщины падали без чувств среди улицы, роняли детей, которых держали в руках, дети валились в толпе на мостовую…



Паническое настроение населения не ограничивалось городом, оно передалось и в близ расположенные деревни, из которых побежали не только дачники, но и крестьяне.



В общем потоке бежавшего населения бежали и солдаты воинских частей, расположенных в Казани и ее окрестностях. Охрану города военным властям пришлось возложить на юнкеров и школу прапорщиков.

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