«1 день – 1 экспонат»: ярлык Сахиб-Гирея

Письменные источники доносят до нас дух прошедших веков, наполняя каждую эпоху живыми именами и их деяниями. Сегодня перенесемся почти на полтысячелетия назад, в 1523 год. Именно тогда был изготовлен экспонат, о котором пойдет речь.

Умение читать зашифрованные послания предков, запечатленные в напластованиях строк, — удел архивистов, музейных работников. Каждая рукопись таит свой особенный мир.

В неярко освещенных помещениях отдела письменных источников на бесконечных стеллажах в строго пронумерованных папках хранятся тысячи старых документов. Но особо ценные реликвии могут лицезреть все посетители Национального музея РТ.

К ним относится ярлык хана Сахиб-Гирея – редчайший памятник времен Казанского ханства. Его приобрел для музея и ввел в научный оборот историк и археограф Саид Вахидов. Ярлык этот подтверждает что его обладатель относится к сословию тарханов – привилегированной тюркской знати.

Начальная часть ярлыка частично утрачена, так как подобные документы свертывали в виде свитка, начиная с конца. Обычно первые строчки, содержащие восславление Бога, изнашивались. Основная часть текста сохранилась довольно хорошо, благодаря чему мы можем прочитать документ.

«(Могущественного) воителя Сахиб-Гирея (слово) эмирам, хакимам, великим сеидам, кадиям (народным судьям), почетным лицам, уполномоченным лицам, чиновникам на местах, посланникам, садовым чиновникам, судовым чиновникам, полицейским чиновникам, чиновникам на заставах, таможенным чиновникам, всему населению, вообще всем казанским областям и всем государствам, да будут они хранимы от бедствий и несчастий. Когда до них дойдет этот приказ, слово мое таково: этот шейх-Ахмед, сын Мухаммеда, потом сын шейх Ахмеда Абдал, потом Сейид-Ахмед, его брата Мухаммеда сын Муса, Якуб сын Сейида, Его брат Буланс, его брат Нур-Сейид — эти семь человек, пришедши к нам, били челом, что они были тарханами прежних наших старших ханах; мы вновь, пожаловав упомянутых лиц во имя великого Бога и ради пророка Мухаммеда, сделали их тарханами. К названным лицам на дорогах, в жилищах, в пути, дома во всякое время, когда они — сидят и когда они встают, к их крестьянам — поместьям, возам и скоту не смеют пусть прикоснуться злые намерения и не вмешиваются злые поступки и действия ни одного человека. Ясак, оброк, подать, именуемую салыг не взимать. Подать кулыш-култыка, таможенную пошлину, харадж и хараджат не требовать. К имуществу, собственности, деньгам, водам, землям никто рук пусть не протягивает. В дом их насильно посланников — гостей не ставить. Деревенскую подать, земельный налог, налог с трубы (с них) не собирать. Продовольствия, фуража не требовать. Ни с каких сторон вреда и притеснения (им) не причинять. Пребывая в спокойствии, вечером, утром, днем и ночью они воссылали бы нам и нашим потомкам молитвы и добрые пожелания. А всякого рода насилия, — беды, вред, беспокойства (им) не причинять. Если же кто, не слушая повелений ярлыка, причинит насилие, беды, вред, беспокойство, то им хорошо не будет. В удостоверение чего пожалован ярлык с алой печатью. Дата девятьсот двадцать девятого (929) года гиджрив 13 день священного месяца Сафара».

Документ, в переводе на европейское летоисчисление, был составлен и подписан в 1523 году.

В конце текста мы можем увидеть красный квадрат, напоминающий QR-код. Это оттиск тамги – родовой фамильной печати Сахиб Гирея. На ней написано следующее: «Во имя всемилостивого милосердного Бога. Нет Бога кроме единого Бога, Мухаммед посланник Божий. Могущественный султан, знаменитый для мира и веры, великий завоеватель Сахиб-Гирей Герай хан, пусть Бог вечно хранит его государство и возвеличит его царствование»

Антон Райхштат,

совместно с Нацмузеем РТ.