В Мамадыше прошел первый в России фестиваль креативных санок

Зимний «SunnyФЕСТ» вобрал в себя традиционное русское катание на санях со снежной горы с творчеством его участников.

Организаторами необычного фестиваля выступили региональная общественная организация «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» совместно с исполнительным комитетом Мамадышского района.

Как рассказал заместитель начальника муниципального отдела по делам молодежи и спорту Айнур Аглямов, он выиграл грант в конкурсе социально значимых проектов, получил приз – 170 тысяч рублей, а после привлек еще и деньги спонсоров. Так появился фестиваль «SunnyФЕСТ».

«Наша цель – организовать досуг сельской молодежи и привлечь в район новых туристов. Сама идея проведения фестиваля не новая. Подобные мероприятия проходили на открытии горно-лыжных комплексов в Подмосковье, а также в Самаре. Но формат нашего фестиваля уникален, такого не было еще нигде. Современной молодежи нужно, чтобы все было интересно и креативно. Зимой в республике проводится мало интересных мероприятий, а ведь наш район мог бы быть интересен для туристов», – отметил Айнур Аглямов.

В общей сложности в «SunnyФЕСТ» приняло участие 14 команд. Каждой необходимо было пройти ряд испытаний, ну и, конечно, заранее подготовить оригинальные по дизайну сани. В итоге победителем фестиваля стала команда «Богатыри» из Мамадышского района. Ее участники представили санки в виде большого бассейна. Членов жюри подкупило оригинальное выступление молодых людей, спустившихся с горы в одних плавках. В награду победители получили сертификат на 18 тысяч рублей.

«Татар-информ», Наталья Рыбакова, Рамиль Гали