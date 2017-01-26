В Казани пройдет XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина пройдет на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля с 1 по 20 февраля 2017 года. Программу фестиваля составят 12 спектаклей и 2 Гала-концерта, участие в которых примут более 40 приглашенных оперных певцов и дирижеров из 9 стран мира (Россия, Италия, США, Великобритания, Австрия, Турция, Казахстан, Украина, Германия).

Программу фестиваля составят шедевры мировой оперной сцены — «Аида», «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Турандот», «Мадам Баттерфляй», «Трубадур», «Севильский цирюльник» и другие. Фестиваль откроется премьерой оперы «Пиковая дама» в постановке режиссера Юрия Александрова, а завершится двумя гала-концертами.

Среди исполнителей, представляющих на юбилейном фестивале им.Ф.И.Шаляпина страны ближнего и дальнего зарубежья, выступят:Елена Максимова (Венская Государственная Опера, Австрия), Михаил Светлов-Крутиков (США), Рональд Самм (Великобритания), Эвез Абдулла (Германия), Оксана Крамарева, Сергей Ковнир (Национальная Оперы Украины им. Т. Шевченко), Оксана Давыденко (Казахский государственный академический театр оперы и балета им.Абая). Впервые на сцене ТАГТОиБ им.М.Джалиля выступит тенор из Турции – Левент Гундуз.

Ведущие театры России на оперном форуме представят: Татьяна Ерастова, Игорь Головатенко, Михаил Казаков, Нина Минасян, Олег Долгов (Большой театр, Москва), Василий Ладюк, Алексей Татаринцев, Сергей Поляков, Марина Нерабеева, Александра Саульская-Шулятьева, Анджей Белецкий, Максим Остроухов (Новая Опера им.Е.Колобова, Москва), Ахмед Агади, Владимир Мороз, Владимир Целебровский, Виктор Коротич, Екатерина Гончарова, Екатерина Сергеева, Сергей Скороходов (Мариинский театр, Санкт-Петербург), Николай Ерохин, Евгения Афанасьева (Московский музыкальный театр им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко), Дмитрий Овчинников («Геликон-Опера», Москва), Наталья Воробьева(Астраханский государственный театр оперы и балета), Екатерина Егорова (Михайловский театр, Санкт-Петербург), Дарья Рябинко(Красноярский государственный театр оперы и балета) и др.

Ведущие партии в спектаклях исполнят в том числе и солисты Татарского театра оперы и балета им.М.Джалиля — Гульнора Гатина, Венера Протасова, Юрий Ившин, Айдар Нургаянов, Юрий Петров, Зоя Церерина, а также артисты хора, оркестра, балета театра.

За дирижерским пультом выступят дирижеры Марко Боэми, Стефано Романи (Италия), Ренат Салаватов (ТАГТОиБ им.М.Джалиля), Василий Валитов (Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова), Андрей Аниханов (Ростовский государственный музыкальный театр), Михаил Грановский (Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета), Алла Москаленко (Украина).