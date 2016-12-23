В Казани может появиться мультимедийный исторический парк. Презентация уникального проекта состоялась сегодня в доме правительства РТ.

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову рассказали о региональной мультимедийной выставки «Россия — моя история», которую планируется организовать в Казани в следующем году, передает пресс-служба президента РТ.

— Сегодня в республике разрабатывается концепция региональной выставки «Россия — моя история», включающая историю Татарстана и татарской национальной государственности, что особенно актуально в преддверии празднования в 2020 году 100-летия ТАССР, — сказал заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Отметим, что региональные площадки откроются в 25 городах РФ в следующем году.