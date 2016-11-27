В исторической части Казани провели экскурсию по меховой фабрике

Казанцы исследовали все местности, которые принадлежат или принадлежали фабрике, узнали о процессах производства и посетили действующий завод.

Вчера для всех желающих прошла бесплатная экскурсия по территориям меховой фабрики в Ново-Татарской Слободе. Казанцы исследовали все местности, которые принадлежат или принадлежали фабрике, узнали о процессах производства и посетили действующий завод. Экскурсия завершилась в музее меховой фабрики и салоне элитных мехов «Мелита».

Провел экскурсию Науфаль Рахимов, который 60 лет проработал на фабрике.