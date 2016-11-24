В австралийском зоопарке родился нюхль из «Фантастических тварей и где они обитают»

В сиднейском зоопарке Таронга впервые за 29 лет родились детеныши редкой австралийской ехидны.

На опубликованных фотографиях детеныш ехидны похож на магическое существо нюхль из нового фильма «Фантастические твари и где они обитают», снятого по одноименной книге и сценарию Джоан Роулинг.

Ехидны — млекопитающие, откладывающие яйца. После родов у них на животе появляется сумка, в которую ехидна помещает яйцо. Детеныш вылупляется из яйца в течение десяти дней. Затем он живет в глубокой норе до тех пор, пока у него не появятся иголки.

Согласно описанию Джоан Роулинг, нюхль — черное пушистое существо с длинным носом, одержимое блестящими вещицами. На животе у нюхля располагается карман, в который он складывает украденные предметы. Нюхли живут в берлогах на глубине до 6 метров. Почти так же, как и ехидны.

