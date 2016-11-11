«Уиджи. Проклятие доски дьявола»: драма плюс хоррор

Хоррор про доску для гаданий? С маленькой одержимой девочкой? И, разумеется, в кадре будет католический священник, да? Фактически, в основу «Уиджи. Проклятие доски дьявола» легли самые старые и затасканных клише фильмов ужасов, что, согласитесь, картину совсем не красит. А еще ее не красит приквел 2014 года с почти таким же названием, который критики разнесли в пух и прах. Не самые лучшие зазатки для фильма.

Для того чтобы спасать гордое имя «Уиджи» (к слову, это реально существующих бренд, под которым спонсирующая фильм компания Hashbro выпускает те самые доски), призвали режиссера Майкла Флэнгана. В этом году он уже выпустил два неплохих проекта: хоррор «Сомния» и триллер «Тишина». Чего-то радикально нового в вопросе спиритических сеансов и одержимых девочек ему продемонстрировать не удалось: клише остались все теми же клише. Но, те не менее, благодаря его работе в фильме все же есть, на что посмотреть.

Во-первых, первые минут 40 «Уиджи. Проклятие доски дьявола» – это совсем не хоррор, а, скорее, мелодрама, действие которой разворачивается в конце 50-х годов прошлого века. В ней рассказывается о матери-одиночке, муж которой погиб под колесами автомобиля, и теперь она вынуждена зарабатывать на жизнь, проводя ненастоящие, постановочные «спиритические сеансы». При этом старшая дочь совсем отбилась от рук и завела себе кавалера гораздо старше нее, а младшая задает те детские вопросы, на которые взрослым очень трудно ответить. Например, «где наш папа?» и «кто такие шарлатаны?».

И та самая доска Уиджи, которая неожиданно для всех оказалась вполне рабочим инструментом для связи с духами, не играет столь значимой роли, а духи поначалу не особо вредят и даже помогают бедствующей семье найти в доме крупную «заначку» денег в подвале (хотя откуда бы ей там взяться, а?). О том, что перед нами все-таки хоррор, напоминают лишь короткие мрачные музыкальные вставки. Но поверьте, дальше режиссер оторвется по полной.

В фильме очень любопытно расположены скримеры: они как будто смещены секунд на пять-десять от того места, где им положено быть в классическом хорроре. Настает мгновение наивысшего напряжение, и зритель с замиранием ожидает какой-нибудь страшной гадости, которая внезапно выпрыгнет в кадре… а она не выпрыгивает. Не сразу. Посидите еще немного в напряжении, так будет страшнее.

Режиссер до последнего момента не хочет пугать зрителя по-настоящему. «Пугалки» в начале фильма не особо страшны, они существуют словно для затравки, некоего аперитива перед пиршеством скримеров. Зато в последние 20-25 минут картины, когда всем главным героям становится ясно, что они крепко влипли, Майкл Флэнган поворачивает кран, и начинает пугать зрителя без остановки. Конвейер страха уже не прекращается до самого последнего кадра картины.

К слову, о последних кадрах. Хэппи-эндов хотите? Обойдетесь. И уже по этой причине «Уиджи. Проклятие доски дьявола» стоит смотреть.

Александр Артемьев

Источник: www.kino-kassa.ru

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