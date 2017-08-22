Хедлайнерами концерта на День города в Казани станут Ёлка и Митя Фомин. Праздничный концерт у центра семьи «Казан» начнется в 18:00, сообщает пресс-служба мэрии города.

Празднование Дня города и Дня республики начнется утром с вручения наград казанской ратуше.

В 10:00 в Старо-татарской слободе начнется фестиваль народного творчества «Играй, гармонь». С 14:00 до 18:00 на ул. Каюма Насыри пройдет концерт ветеранов, выступления людей с ограниченными возможностями здоровья, фестиваль «Казань селгесе» и концерт татарской альтернативной музыки.

В парке Горького пройдут спортивные соревнования и откроют арт-объект «Любовь Мэхэббет».

В 13:00 на площади Тысячелетия начнется авто-мото шоу Kazan city racing, а на площадке около Чаши — спортивный праздник Матч ТВ с автомобильным шоу и представлением водных байкеров. В 16:00 казанский гарнизон представит военно-патриотическую программу с участие военного духового оркестра.

В 14:00 в парке «Черное Озеро» откроется международный фестиваль классической музыки «Музыка Вокруг Нас», в 15:00 на Казанском ипподроме начнутся скачки.

В 20:00 на площади перед Дворцом Земледельцев пройдет оперный фестиваль «Казанская осень» с участием Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского.